Más de 100.000 dosis para la campaña de vacunación contra la gripe

La campaña de vacunación de la gripe ya está en marcha. Un año más las autoridades sanitarias han recomendado desde el primer día a los grupos de riesgos la importancia de vacunarse. Pueden hacerlo hasta febrero del año que viene.

En la provincia se han distribuído 103.400 dosis, el 30 por ciento del total de toda la región. Mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, como problemas cardiovasculares, respiratorios, diabetes, cáncer o enfermedades renales, forman parte de los grupos de riesgo. Vacunación también recomendada en caso de embarazo y a mujeres que estén en período de lactancia, así como el personal que trabaja en hospitales, geriátricos o centros penitenciarios. Solo está contraindicado en casos de alergias demostradas o tener fiebre.

Como ha explicado el director provincial del SESCAM, Francisco José García Sanchez solo tienen que ponerse en contacto con su médico de cabecera o enfermera o con su seguro privado, en caso de que lo tengan.

Evitar la automedicación

Cuando aparezcan los primeros síntomas, es fundamental consultar con los profesionales, no automedicarse ni tomar antibióticos, recordando que la gripe se ataca con analgésicos, antitérmicos, ingesta de líquido y reposo en casa.

Un año más se pide responsabilidad y sentido común a toda la población, para que evitemos las urgencias hospitalarias, solo acudamos en caso de gravedad, porque surjan complicaciones, para no sobrecargar el servicio, insistiendo que se dispone de camas para dar respuesta cuando se registra una "alta frecuentación" de la enfermedad.

Mayor incidencia en enero

De momento, el pico más alto de incidencia se espera con la llegada del frío entre el 15 de enero y el 15 de febrero, pero como un año más se ha activado el protocolo con la red de vigilancia para detectar la incidencia y la tipología, contando con una red de médicos centinela y con la publicación cada semana, de un boletín epidemiológico.

Todavía no se puede determinar cómo se presenta el virus, porque muta cada año pero no se espera que sea muy virulenta, el representante del SESCAM también recordaba, a quiénes quieran vacunarse, aunque no formen parte de los colectivos de riesgo, que lo consulten con su médico y podrán hacerlo sin problemas, porque hay dosis suficientes.