Una bajada testimonial

El Partido Popular ha logrado que CC acepte bajar el Igic en tan solo en medio punto, muy por debajo de sus pretensiones, que eran una bajada de un 2%. Así que la bajada es absolutamente testimonial como para que la noten el común de los canarios, prácticamente imperceptible en los bolsillos de la gente y una pérdida de más de 100 millones de euros para los servicios públicos. Una pena pero el PP quería esta victoria pírrica en vez de apuntarse a más dinero para reforzar la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Evidentemente que a CC no le quedaba otra que mantenerse al máximo en sus posiciones iniciales e intentar de alguna manera frenar todas las intenciones de los populares de bajar los impuestos por doquier, sin perder su apoyo a las cuentas públicas que es lo más importante. Y así ha salido.

Lo que habrá que vigilar ahora serán los precios. Habrá que ver si realmente bajarán los productos en la proporción de la bajada del Igic, tanto en el tipo general como en la factura de la luz, como también en el pan, el aceite o las pastas, o también en los temas sociosanitarios. Por tanto habrá que vigilar que las empresas no se queden con la bajada, porque como en el caso del 75% para volar de aquí a la península no parece que haya sido del todo así.

Lo mejor es que la bajada no ha sido mayor. Evitar que no se perdiera más dinero para los servicios esenciales, sería terrible que justo ahora que baja la economía canaria por pérdida de turistas se siga en una deriva de pérdida de recaudación. Por mucho que haya subido hasta ahora, al cierre de 2018 se notará algo la bajada de turistas en torno al 7% y el año que viene aún más, es por ello que la recaudación por Igic bajará el año que viene. A eso póngase un cuño. Pero esto no parece que se haya querido ver.

La gente de Canarias no notó la bajada del igic para las telecomunicaciones y ya veremos si lo notamos ahora, la desconfianza es muy grande.

Esto de querer vender bajada de impuestos está bien, cuando uno va sobrado, pero en Canarios de sobrados nada, sino no estaríamos a la cola en los temas cruciales.