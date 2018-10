Valdano: "Pronto veremos a Las Palmas otra vez en Primera"

El ex entrenador del CD Tenerife y Real Madrid, Jorge Valdano, reconoció en Cadena Ser Las Palmas que “claro que veo a la Unión Deportiva con posibilidades de subir” a Primera División, puesto que “la clasificación actual autoriza a seguir soñando con el ascenso”, además de ser “un equipo clásico” del fútbol nacional, algo que “es importante”.

Está “convencido” de que “con el esfuerzo y unión de todos seguro que pronto veremos a Las Palmas otra vez en Primera, y ojalá que sea también con el Tenerife”, deseó.

Los amarillos, el segundo mayor presupuesto de la categoría de plata del fútbol español, “tienen una buena plantilla para poder optar al pronto regreso, pero el dinero no siempre te da los éxitos, aunque lógicamente tiene una gran influencia en los resultados a final de temporada. En Primera los presupuestos son coherentes con las posiciones que luego ocupan los equipos en la clasificación, pero el dinero no garantía de éxito”.

Ser uno de los favoritos al ascenso “supongo que supondrá una presión extra para los jugadores de Las Palmas”, algo que “vivirán todas las jornadas” porque “son recibidos en todos los campos como el equipo grande al que hay que intentar derrotar porque son de los grandes favoritos para acabar entre los mejores” al final de temporada.

No esconde que la Segunda División es “una categoría tan complicada que los que bajan hacen un gran esfuerzo por intentar ascender el primer año” puesto que “de lo contrario sus opciones se complican”. “Todos los que descienden buscan aprovechar la posibilidad que les da el fútbol con una importante inyección económica que les devuelva a Primera”.

Algunas voces afirman que lo que hay que hacer para poder regresar a la élite es jugar de manera directa y dejar las florituras para otros momentos, algo que “no comparto” ya que “alguien diga que no importa el juego es algo que me cuesta creer y me parecería mentira que alguien lo piense o lo diga” puesto que “claro que importa, y mucho, jugar bien al fútbol”, porque “siempre tienes muchas más posibilidades de ganar jugando bien”. Esto le vale para afirmar que “no conozco a ningún entrenador que le diga a sus jugadores que no se jueguen bien”, y en el caso de Las Palmas recuerda que a lo largo de su historia “no sabe jugar mal al fútbol, por tradición y cultura” y eso “hay que respetarlo siempre”, sentenció.