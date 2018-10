Anabelén Argudo: "La escalada me ha aportado constancia y sacrificio en la vida"

Estudia en el IES Satafi de Getafe. Quiere hacer INEF y ser bomberay con tan solo 16 años ya ha ganado el Campeonato de España absoluto de Escalada en Velocidad que se celebró el 13 y 14 de octubre en Navarra. Una cita en la que Anabelén Argudo batió el record nacional de velocidad con 12,01 segundos. Ha ganado varios campeonatos ya y es una de las integrantes de la selección española de Escalada.

Anabelén es una mujer joven, pero madura, con las cosas claras y con la determinación de conseguir todo lo mejor en el deporte que ama.Ha ganado la Copa de España juvenil sub 16 en 2015, el pasado año fue campeona de España juvenil en la categoría de Dificultad y este año, se proclamó ganadora en el mismo campeonato pero en categoría absoluta, en Velocidad. Ahora se prepara para disputar el fin de semana del 3 y 4 de noviembre en Madrid la tercera prueba de la Copa de Europa, la primera ya la ganó en Zaragoza.

Pero si tiene un sueño son las Olimpiadas. Reconoce que para Tokio “está muy difícil, porque la disciplina de velocidad acaba de entrar en España y estudiando es muy complicado”. Pero no descarta llegar a las de Paris en 2024. “Haremos lo posible y entrenaremos a tope”.

Anabelén comenzó en el deporte de la escalada con tan solo cinco años. “Fui con mis padres de vacaciones y unos amigos suyos practicaban escalada. Probé y me gustó tanto que pedí a mi padre que me apuntará a este deporte como extraescolar”. Así empezó todo. Horas de entrenamiento, sacrificio, compaginando la vida de una niña con el deporte que es su vida. Ahora con 16 años asegura que gracias a la escalada es quien es. “Este deporte supone mucha constancia y sacrificio y eso luego lo trasfieres a tu vida personal, aprendes a organizarte mejor, por ejemplo, ahora que he empezado 1º de Bachillerato y todo es más complicado”.

Tiene claro que la mujer “no tiene barreras” en lo que quiera hacer porque nos dice, “querer es poder”. En casa la apoyan “a tope” y ella va a por todas. Seguro que la suerte también le acompañará y la veremos llegar lejos.