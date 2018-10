Madrid Games Week 2018, más que juegos

Imaginad un espacio gigantesco donde encontrar tus juegos y consolas favoritas, además de merchandising, charlas interesantes, y campeonatos de deportes electrónicos sin fin. Pues precisamente eso es Madrid Games Week, que ha vuelto a Madrid (IFEMA) para traer las novedades más importantes de la industria y dejarnos, una vez más, sin aliento al final del día.

La gran feria del videojuego fue inaugurada por Kazunori Yamauchi, el creador de la saga de conducción Gran Turismo. Para celebrarlo la zona de GT Sport contaba con varios bólidos como Lamborghini o Aston Martin, que dejaron impresionados a más de uno. Y es que los juegos, de todo tipo, son el centro de esta feria. Sobre todo los que están por venir.

Uno de los más esperados es la nueva versión de Resident Evil 2, que saldrá al mercado el 25 de enero de 2019. Pudimos probarlo durante varios minutos y volvimos a recorrer la tétrica comisaría de Racoon City infestada de policías convertidos en zombies por el virus de la compañía Umbrella. El salto gráfico es evidente: hay muchos más detalles en los personajes y en los entornos, que también ganan en tensión con la oscuridad y la única luz de nuestra linterna. El avance audiovisual se nota también en la reacción física de los zombies, tanto en sus movimientos como en la forma en la que se deforman sus caras cuando reciben un disparo, muy creíble. La comisaría es familiar, pero tiene detalles y puzzles diferentes a los del juego original. Y sí, sigue habiendo plantas verdes para recuperar vida si sufrimos algún ataque de los muertos vivientes. El viaje de Claire Redfield y Leon S. Kennedy promete. Y mucho.

También le pusimos las manos encima a Kingdom Hearts 3, la nueva entrega de la saga que mezcla personajes Disney clásicos con elementos de los mundos de Final Fantasy y Square Enix, y que saldrá a la venta el 29 de enero de 2019. Probamos dos demos concretas, una en la que teníamos que luchar contra un gigantesco gólem de piedra, y otra en la que nos adentrábamos en el mundo de Toy Story. La primera estaba más enfocada al combate vertical contra un gran jefe final, y recordaba bastante a la escalada por el cuerpo de los gigantes de Shadow of the Colossus. Era una buena oportunidad también para probar los ataques especiales como un gran tren desde el que podíamos disparar sin piedad al gólem. En la segunda demo podíamos conocer a Buzz Lightyear y al vaquero Buddy, además de a sus simpáticos amigos juguetes. Con más escenas de vídeo que la anterior, en esta segunda demo también luchamos contra los ‘sincorazones’, los enemigos más básicos del universo Kingdom Hearts, para ir recuperando la agilidad en los combates de acción y los comandos de ataque, magia y las técnicas especiales de Donald o Goofy, los compañeros del protagonista Sora. Las mecánicas de juego no han cambiado demasiado, pero ahora la agilidad de movimiento y el combate de a diferentes alturas es mayor.

Finalmente también probamos Days Gone, título que ha retrasado su salida hasta el 26 de abril de 2019. En él nos vamos a adentrar en un mundo plagado de zombies. Y la palabra ‘plagado’ es literal, porque nos vamos a enfrentar a enormes hordas de muertos vivientes. Con Days Gone la experiencia también estuvo dividida en dos fases: en ‘You Got a Death Wish’ había que apostar por la infiltración para sobrevivir y recoger recursos médicos y munición en un pueblo arrasado. Con la prudencia adecuada y utilizando bien el sigilo apenas tuvimos que dar disparos valiéndonos de las ejecuciones silenciosas y nuestro bate de béisbol. La segunda demo era ‘Keep them safe’, y en ella teníamos que acabar con una marabunta de zombies en medio de una zona de obras. Para ello era básico reventar un buen número de barriles y camiones cisterna inflamables, además de no parar de movernos y correr para salvar el pellejo, en una experiencia bastante complicada. Es un buen ejemplo del combate más salvaje de un título en el que vamos a contar con armas de asalto, pistolas, escopetas, granadas o cócteles molotov para hacer frente a los muertos vivientes.

Kazunori Yamauchi, creador de Gran Turismo / Madrid Games Week

Pero Madrid Games Week ha sido mucho más. Se han desarrollado torneos como las finales europeas de GT Sport, competiciones de Call of Duty, Counter Strike, Fortnite o Rainbow Six, charlas de desarrolladores, muestras de televisores 8K, concursos de cosplay, zona retro y hasta concursos de sopa ramen japonesa picante. Los visitantes, como siempre, protagonistas.

Más actualidad

Esta semana también hemos podido probar Starlink: Battle for Atlas, la apuesta de Ubisoft por los títulos apoyados por juguetes coleccionables. Ya está disponible para PS4 y Nintendo Switch, y nos propone explorar el sistema estelar Atlas (compuesto por siete planetas) para liberarlo de la Legión Olvidada. Lo haremos a bordo de nuestra nave espacial, y aquí es donde entran en liza los juguetes. Contamos con un pack de iniciación con la nave Zenith del personaje Mason Rana, pero podemos coleccionar muchas más con sus propios personajes y accesorios como lanzallamas y otras armas devastadoras. Es una propuesta interesante, con toques de No Man´s Sky, pero pensado para los más pequeños de la casa.

Nuestras Nintendo Switch han recibido por fin Dark Souls Remastered, y sí, es tan desesperante como el juego original del año 2011. La ambientación oscura y medieval fantástica permanece inalterable, impresionante, pero vamos a hartarnos a morir. Nos enfrentaremos a enfrentarnos a esqueletos, personajes malditos y hasta dragones, rezando en cada esquina para encontrar una hoguera y poder guardar nuestros avances. El reto permanece inalterable, y siempre podemos invocar a otros jugadores online para que nos ayuden a avanzar; pero claro, como no todo podía ser tan bonito, nuestra partida también podrá ser invadida por jugadores con ganas de ponernos en problemas. Puro Dark Souls, que en Nintendo Switch también funciona. Además el lanzamiento se ha acompañado de la puesta a la venta de la figura Amiibo de Solaire de Astora.

El juego de lucha Soul Calibur VI ya está en el mercado para PS4, Xbox One y PC. Esta sexta entrega presenta dos modos historia, uno clásico y otro con elementos de juego de rol. Entre sus luchadores destaca como novedad la inclusión del hechicero Geralt de Rivia, protagonista de la saga The Witcher. Cuenta también con un potente editor de personajes y un sistema de combate que recuerda a las primeras entregas de esta saga de combate con armas de filo.

Y finalmente el también título de lucha de Bandai Namco, Tekken 7, ha alcanzado ya los 3 millones de unidades vendidas desde su salida hace algo más de un año. El juego protagonizado por Paul, Law o Nina es uno de los mayores referentes en el universo de la lucha en 3D y los siete capítulos que conforman su saga ya han despachado 47 millones de unidades en total. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.