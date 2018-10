Juankar y Ricca ponen en alerta la banda izquierda

La banda izquierda del Málaga se pone en guardia con los dos laterales que ha utilizado Muñiz hasta el momento con problemas físicos. Federico Ricca trabajó en el gimnasio por precaución junto a los lesionados Cifu y Mula mientras que Juankar se retiró antes que sus compañeros por unas molestias en su rodilla derecha. Los servicios médicos tienen especial cuidado con la articulación del madrileño ya que no es la primera vez que se daña. Faltan varios días para el próximo partido por lo que se espera que, en el caso de Ricca, no tenga problemas para jugar ante el Numancia el próximo lunes. Juankar, por su parte, aún no ha reaparecido tras su anterior lesión por lo que es complicado que juegue.

En la sesión del martes, celebrada en La Rosaleda, participaron los canteranos Sergio Chica y Keidi Bare, y los juveniles Gonzalo e Iván Jaime. El miércoles se celebrará una nueva sesión y el jueves Muñiz ha concedido la jornada de descanso.