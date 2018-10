Alfonso: "El trato que recibe Christian no es apropiado por parte de algunos sectores"

El portero del Real Oviedo, Alfonso Herrero, se pasó este miércoles por los micrófonos de SER Deportivos Asturias para analizar la actualidad del club y repasar su trayectoria como profesional. “No hay un partido fácil, da igual en la dinámica que lleguen. Como vayas con aires de superioridad y pensando que vas a ganar fácil no va a ser así”, afirmaba el guardameta sobre el próximo choque ante el Nástic, colista de Segunda División.

“Los momentos difíciles son aquellos en los que no tenemos el balón. Hay situaciones en las que no se puede jugar y muchas veces es mejor dar un pelotazo que jugártela y perderla. No creo que haya miedo porque somos jugadores profesionales”, destacó el futbolista después de las declaraciones de Anquela en las que resaltaba la falta de confianza de sus jugadores en determinados tramos de los partidos.

El madrileño mostró sus ganas de conseguir una regularidad cuanto antes pero también afirmó que, a pesar de la poca experiencia que tiene en la categoría, “esto no es como empieza sino como acaba. Hay que tener los pies en el suelo”, comentó el joven jugador.

Alfonso se mantiene ajeno a las críticas que han surgido después de las derrotas y afirmó no querer escuchar o leer nada al respecto: “Cada vez quiero saber menos. Nos enteramos por dónde van los tiros cada semana, pero a veces van en la dirección equivocada. Ni nos conviene ni queremos saber nada. Yo estoy así mejor”.

Uno de los puntos débiles del equipo una vez superadas las diez primeras jornadas de la competición está siendo el balón parado, unas acciones que trabajan en los entrenamientos para mejorar tanto en el aspecto individual como colectivo: “Todos nos tenemos que mirar el ombligo, yo el primero, y afrontar cada balón parado como si fuera el último. Siempre veo y analizo mis intervenciones después de los partidos con Segura. No me considero que tenga un punto débil muy grande, pero quiero mejorar el juego aéreo aunque no es algo que me obsesione”.

El guardameta también quiso salir en defensa de su compañero Christian Fernández, señalado por una parte de la afición tras el encuentro ante Osasuna que considera excesiva la dureza con la que se emplea durante los partidos: “A Christian se le tiende a poner como si fuera el peor siempre. Se deja la piel por el Oviedo. El trato que recibe no es apropiado por parte de algunos sectores que intentan hacer ver que no es un jugador para el Oviedo. Nosotros estamos a muerte con él y nos da igual lo que puedan decir. Yo estoy encantado de tenerlo en la defensa, pocas veces se le van. Desespera a los delanteros”.

Alfonso, que siempre pone en valor la apuesta que hizo Fernando Hierro por él, renovó el pasado verano hasta 2020 con la opción de ampliar un año más su contrato si cumple determinados objetivos. “Cada partido siento que estoy bien aquí y que estoy creciendo como portero”, comentó el toledano, que no tuvo problemas en reconocer el sistema con el que se encontraba más cómodo: “Como portero me siento más arropado con tres centrales, pero si el equipo gana con cuatro defensas también es válido”.

Quedan tres semanas para que llegue el Sporting de Gijón al Tartiere, pero una vez conocida la fecha es inevitable que la mente se vaya de alguna forma hacia ese derbi, que también recordaba Alfonso como el “más importante” de su carrera, haciendo referencia a la victoria de los azules la pasada temporada gracias al doblete de Mossa. “Es increíble todo el sentimiento y toda le emoción que genera el derbi, pero nuestra mente está puesta en el Nástic”, zanjaba el futbolista.

Aunque no es un hombre de promesas, y prefiere vivir el día a día, ya tiene pensado lo primero que hará si cumple el sueño de ascender a Primera División con el Oviedo: “Tengo en casa una botella de champagne que nos regalaron desde hace dos años y la abriré el día que subamos”.





Actualidad deportiva.



El Real Oviedo jugará este domingo a domicilio ante un Nástic que estrenará técnico después de la destitución de José Antonio Gordillo. Tras haber ganado solo un partido en lo que llevamos de Liga, el conjunto catalán ha decidido dar un cambio de rumbo en su banquillo y ha elegido para ello a un entrenador con una gran experiencia en la categoría como es Enrique Martín Monreal.

Hoy la plantilla carbayona, antes de la sesión matinal, se fotografió con una representación de los trabajadores de Alcoa para mostrar su apoyo a todas las personas afectadas, y posaron con una pancarta y unas camisetas en las que se podía leer “Alcoa no se cierra”.

Anquela ha comenzado a preparar ese próximo encuentro con la buena noticia de la recuperación de Carlos Hernández después de estar seis semanas lesionado. El central jienense, que no participó en el partidillo final, tiene opciones regresar a la convocatoria. Los que todavía se ejercitan al margen son Toché, Alanís y Carlos Martínez.

Todo apunta a que el entrenador del conjunto azul mantendrá la defensa de tres centrales, con la que ensayó esta mañana, en una sesión en la que también participaron los jugadores del filial Jorge Mier, Steven, Jero, Josín y Javi Hernández.