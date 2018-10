El Principado aún no ha invertido ni un euro este año en libros para la Biblioteca de Asturias

La Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil ha celebrado en la biblioteca de El Fontán de Oviedo, la Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala", el Día de la Biblioteca con una rivindicación, la falta de inversión del Principado en las bibliotecas. Una crítica visible en los carteles con los que han empapelado la biblioteca y en los que se puede leer: “El Principado ha gastado en libros en 2018 0 euros para la biblioteca de Asturias”. Y se da la circunstancia de que a los actos estaba invitado el viceconsejero de Cultura, Vicente Domínguez, que a preguntas de los medios de comunicación, ha salido al paso de las críticas al Principado.

El viceconsejero ha reconocido que aún no se han adquirido fondos este año para la Bibliteca de Asturias pero matiza que "la inversión en libros sí que está prevista, es la misma del año anterior a causa de la prórroga presupuestaria, y menor a la partida que recogía el presupuesto no aprobado, lo que pasa es que no se ha ejecutado la inversión - señala Vicente Domínguez- pero el expediente de contratación de la compra de libros está en marcha".

El viceconsejero Vicente Domínguez ha anunciado también que la Consejería de Educación y Cultura trabaja desde hace un año en un proyecto de Ley de Bibliotecas y Fomento de la Lectura.

En esta jornada ha participado en representación del Ministerio de Cultura, la asturiana Olvido García Valdes, directora general del Libro y Fomento de la lectura.