La Junta recluta operarios en una UTE "para desmantelar Compostilla", según CpB

El líder de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz, ha ofrecido una rueda de prensa para exigir públicamente a la Junta " que no maree más la perdiz, porque el propio servicio público de empleo de Castilla y León está reclutando desde su oficina del campus de Ponferrada trabajadores para atender la oferta de empleo de una empresa llamada así, sin rodeos: UTE Desmantelamiento CT Compostilla".

Muñoz confirma esta intervención que desconoce si responde únicamente al ya aprobado desmantelamiento de los grupos I y II, porque a su entender, "de ser así será sólo el principio de la desaparición total de la térmica de Cubillos del Sil", en la que nació Endesa.

Según se explica en la convocatoria, el personal que se selecciona trabajará durante un periodo de 15 a 18 meses desde enero de 2019 y la empresa que decide la selección de personal es una entidad domiciliada en la Calle Feixa Llarga 55 de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en la que la persona de contacto que se indica se llama Daniel Fernández Rodríguez.

La dirección general de Política Energética y Minas, del entonces Ministerio de Industria, autorizó a Endesa Generación SA el cierre de los grupo 1 y 2 de la central Térmica de Compostilla, en el año 2016 y le dio un plazo de cuatro años para ejecutarlo, antes de que caduque su autorización.

Pero, desde Coalición por el Bierzo, insisten en que es el inicio de la defunción de la térmica, algo que se firma además en Madrid con el cuarto plan del carbón, que olvida a los empleados de las auxiliares tanto de las mineras como de las térmicas.

Ante ésto, Muñoz indica que "Lo lamentable de todo esto no es tanto el cierre, que no es sino la Crónica de una muerte anunciada, sino que son los propios servicios públicos de empleo autonómicos, dependientes de la Junta de Castilla y León quienes están realizando esta labor por cuenta de una firma domiciliada en Cataluña, mientras que los responsables políticos de la Junta y los representantes de las cortes autonómicas andan enfrascados en presuntas negociaciones y maniobras para garantizar la continuidad de Compostilla al menos hasta 2025, en un acto de hipocresía y manipulación política indigno e inmerecido por los habitantes de El Bierzo". "Si el Ecyl sabe a ciencia cierta que se ha decretado el desmantelamiento de Compostilla II, eso no pueden desconocerlo el resto de responsables políticos de la comunidad, por lo que todas sus declaraciones públicas en sentido contrario no son más una mentira dolorosa", concluye.