Lakua saca la calculadora para complementar las pensiones

Los presupuestos públicos son un conjunto de decisiones políticas. Las del Gobierno vasco en su proyecto de presupuestos 2019 son: aligerar su deuda para cuando vuelvan mal dadas, recuperar el hábito inversor y mantener la apuesta social.

Es social, sí, que sea vivienda el departamento que más crezca para costear las futuras ayudas al alquiler para jóvenes Gaztelagun; también el incremento en conciliación, con la gratuidad de haurreskolak para familias con menos ingresos; y es social, proclama el Gobierno, el incremento del 2'25 por ciento de la RGI.

Pero, digámoslo todo, esta no es ninguna apuesta, no supone un esfuerzo adicional para el Gobierno. La partida no crece. El incremento de la cuantía lo compensa el descenso del número de perceptores. A día de hoy, 4.000 menos que en enero. El esfuerzo real, el que le exigen los partidos de izquierdas para apoyarle el presupuesto, sería aumentar la partida de la RGI para complementar las pensiones más bajas. Ya se hace a 14.000 pensionistas hasta los 732 euros. Subir ese tope es lo que le reclaman. Y ayer el consejero Azpiazu reconoció en 'La Ventana Euskadi' que lo están estudiando: hasta dónde, coste y de dónde sacarlo. Ahí puede jugarse el futuro del Presupuesto.