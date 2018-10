Pensionistas se concentran frente a la sede de Iberdrola en demanda de un bono social energético

El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia ha participado este miércoles en una concentración contra la pobreza energética ante la Torre Iberdrola en Bilbao desde donde han partido en manifestación hasta la subdelegación del Gobierno en Bizkaia.

Esta iniciativa forma parte de las movilizaciones que vienen desarrollando por una mejora de las pensiones, entre ellas, las concentraciones que llevan a cabo todos los lunes desde hace nueve meses delante del Ayuntamiento de Bilbao.

Este lunes se han vuelto a congregar miles de pensionistas para reclamar unas pensiones dignas y han denunciado que el acuerdo presupuestario entre PSOE y Podemos, aunque tiene algunos aspectos "positivos" es "insuficiente" porque no se compromete a mantener un sistema público de pensiones "de forma blindada por ley y reconocida como un derecho constitucional". "No se reconoce una pensión digna ni una pensión garantizada más allá del 2019", han asegurado sobre el acuerdo presupuestario.

No obstante, han criticado a quienes tratan de "torpedear" los Presupuestos Generales del Estado, entre los que han citado al líder del PP, Pablo Casado, a quien han "amenazado con no darle el voto".

Asimismo, han indicado que los pensionistas no pueden estar "dependiendo de los Presupuestos de cada año" y han reclamado que el IPC real "se blinde en la Constitución".

VENTA DE 2.000 PAÑUELOS

En el transcurso de la protesta, en la que han puesto a la venta 2.000 pañuelos más del movimiento de pensionistas de Bizkaia, han recordado tanto al Gobierno del Estado como al vasco que "gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden" y, este sentido, han reclamado al Ejecutivo autónomo que complemente las pensiones más bajas porque es una "cuestión de voluntad política".

Los pensionistas han señalado que seguirán adelante con sus movilizaciones y la unidad por "las demandas no atendidas". Según han indicado, nadie debe morir por un brasero o por unas velas porque "no pueda pagar el recibo de la luz". "Los pensionistas tenemos que elegir o calentarnos o comer y eso no lo vamos a permitir", han apuntado.

Además de esta movilización, el 15 de diciembre está prevista una gran movilización en las tres capitales vascas y en Pamplona y también preparan un gran acto para el 15 de enero, coincidiendo con el primer aniversario de sus concentraciones.