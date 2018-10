Pablo Iglesias pide a Sánchez que revoque los contratos con Arabia Saudí

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido en el Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que revoque los contratos firmados por el Gobierno con Arabia Saudí y que busque “un comprador alternativo” para las corbetas.

Si eso no fuera posible, Iglesias ha pedido al Gobierno que demuestre “que la cuarta economía de la Unión Europea puede asegurar la carga de trabajo en astilleros”. En este sentido, el líder de la formación morada ha reclamado que apueste “con valentía” por el sector industrial de los astilleros.

“Hay quien está diciendo que respetar los derechos humanos tiene costes, y que hay que pagar una factura. Algunos dicen que esa factura, si la tiene que pagar alguien, que la paguen los gaditanos”, ha indicado Iglesias en su discurso, calificando de “cínico” ese planteamiento.

Al hilo, ha manifestado que “si hay que pagar una factura, la pagamos todos, y esa factura se traduce en apostar por el sector industrial de los astilleros, que son rentables, que hasta el alcalde de Cádiz ha presentado una y mil veces planes alternativos para que haya carga de trabajo alternativa en los astilleros sin que España tenga que incumplir la Ley internacional y la Ley española”.

Iglesias considera que “hay que dejar de vender armas a Arabia Saudí ya por diferentes razones”, y “las primeras de tipo ético”.

“Reconózcanme que en este tema no han estado a la altura del espíritu de la moción de censura”, ha espetado a la bancada socialista, insistiendo en que se han vendido “400 bombas que matan civiles”. “Digamos con claridad de qué estamos hablando: usted sabe que no debemos vender armas a Arabia Saudí y que podría revocar esos contratos. Le pido que no haga como el PP, que rectifique y dé una lección que los ciudadanos le van a agradecer: que este país está dispuesto a defender los derechos humanos y apostar por una política industrial seria”, ha afirmado para concluir.