El surf desde la cuna

El agua es ya su medio natural, donde se siente feliz y se desarrolla. Casi a la vez que daba sus primeros pasos y comenzaba a descubrir las cosas de la vida, el chiclanero Álvaro de la Fuente cogía sus primeras olas con un boogie de surf. Sin saberlo, ese día descubrió lo que es ya su pasión a pesar de tener solo once años.

Álvaro no recuerda mucho sus primeros pasos pero si sabe que fue "por pasión con tres años. Yo quería surfear desde que tenía pocos años". Su padre Carlos recuerda que él cogía el boogie , pero se ponía de pie. Con cinco años empezó a coger olas de forma digamos más profesional. Al principio es espontáneo. Si les gusta no necesita que les encaminen". Álvaro hizo su primer campeonato con siete años en la playa de La Barrosa, y recuerda que "no tenía nervios, estaba acostumbrado a surfear desde pequeño y tenía muchas ganas de hacer un campeonato". Su mayor éxito nada más y nada menos es lograr ser subcampeón de España. En una categoría sub-12, en la que hay alrededor de 30 competidores en España. "Fue un campeonato que había nada de olas. Se me dio muy bien y logre ser subcampeón. Acabe muy contento."

Lo principal para Álvaro es disfrutar de su deporte, que practica cada vez que hay olas, y que complementa con trabajo en el gimnasio y piscina. Con el cuerpo y estatura normal de un niño de once años llama la atención cuando entra en el agua a coger olas. "En las playas que surfeo me tratan como uno más, porque ya soy de allí. Pero en las que llego nuevo, flipan un poco porque soy muy pequeño".

Mientras disfruta de su deporte, el joven chiclanero sueña con "competir en las olimpiadas de 2024, en el 2020 no me da la edad. También me gustaría ser campeón del mundo".