Se acaba el plazo y el Cádiz no ficha

El Cádiz no cubrirá la ficha de Juan Hernández. Ayer se agotaba el plazo para ocupar el lugar del extremo lesionado de larga duración sin que la dirección cadista encontrara nada que mejorase lo que hay en la plantilla. Así las cosas hasta el mercado de invierno, en el mes enero, no podrá fichar al no aprovechar la oportunidad.

La dirección deportiva ha sondeado las posibilidades que ofrecía el mercado nacional y después de tocar diferentes puertas no ha encontrado nada del gusto y las posibilidades del club. La intención era fichar un jugador de ataque, los nombres de Samu García o de Javi Guerra estuvieron sobre la mesa sin que finalmente fructificase nada.

El Cádiz tiene capacidad económica tras el traspado de Álvaro García, pero según explicaba el presidente cadista Manolo Vizcaíno era un momento complicado ya que los jugadores de primera que no cuentan piensan que pueden acabar jugando por las alturas de temporadas en las que estamos. El mercado de invierno ya será otra historia.