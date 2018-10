Hernán- Cortés cuarenta años después vuelve a Cádiz con la retrospectiva ` Cortés. Retrato y Estructura´

Hernán Cortés

Para recordar los cuarento años de su primera exposición individual en Cádiz se pensó iniciar en la ciudad esta muestra Cortés. Retrato y Estructura, que recoge algunas de las obras del reconocido pintor, por cuestiones de agenda se presento primero en Madrid pero ahora ha llegado a Cádiz hasta el próximo 31 de Enero.

Con el patrocinio de la Fundación Telefónica y de la Fundación Unicaja se puede contemplar este recorrido por algunos de los mejores retratos del pintor gaditano "la idea primitiva , la original era hacerla en Cádiz, pero ahora viene a Cádiz en una fecha muy buena, la idea es gaditana de la Fundación Unicaja" cuenta Hernán "mi vocación parece que viene de muy atrás, yo estaba predestinado a ser médico, muchos amigos, entre ellos Jose María Pemán, intercedieron ante mi padre que era un hombre muy razonable".

Cortés, recuerda con nitidez "cuadro a cuadro" su primera exposición individual. Sobre la ciudad reclama "mas sala de exposiciones, veo muchos jóvenes pintores con talento y siento que no hay grandes salas de exposiciones" .

Reconocido retratista, ha pintado con sus pinceles a grandes personalidades de la sociedad española nos cuenta que se quedó con las ganas de retratar al Nobel de literatura Vicente Alexandre " la primera vez que fui a verle no había condiciones de luz en su casa, cuando acudí para la segunda pose me dijeron que había ingresado en el hospital del que ya no salió con vida".

Hernán Cortés uno de los grandes pintores de España, un lujo y orgullo para Cádiz.