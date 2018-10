La reforma del Pablo Herrera, sin fecha de inicio pese a las promesas

En Castellón, el polideportivo Pablo Herrera continúa arrastrando las goteras y el mal estado del pavimento. Pese a la promesa de la reforma, todavía no hay fecha para iniciar las obras, porque la Diputación del PP y el Ayuntamiento de PSOE y Compromís siguen enfrentados para ver quién paga las obras de esta instalación de titularidad provincial pero de uso municipal.

Castelló en Moviment ha propuesto una vía alternativa, que la Diputación pague el coste de las obras con los 300.000 euros que no se otorgaron al Ayuntamiento de Castellón del Plan 135, dado que el consistorio perdió la subvención por no presentarse. Sin embargo, la moción no ha salido adelante porque el PP ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido. La propuesta sí que ha contado con el apoyo del Partido Socialista en la Diputación. El portavoz del grupo y también concejal del Ayuntamiento de Castellón, Toni Lorenzo, ha afirmado que solo hay dos opciones: que la Diputación ceda la propiedad del Pabellón al Ayuntamiento como ha hecho con otras infraestructuras de la provincia como el edificio de la Cámara Agraria de Càlig o el Coronel Zurita en Morella, o que sea la institución provincial la que pague la reforma.

El Partido Popular en la Diputación dice que ya le ha dado permiso al Ayuntamiento para que pueda ejecutar obras dentro de su instalación. El PP mantiene que debe ser el consistorio quien lo pague, dado que son ellos quienes cobran a los clubes las tasas por su uso y además, fue el Ayuntamiento quien en 2010 invirtió ya 400.000 euros para reformar los vestuarios.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Castellón se comprometió el pasado mes de septiembre a pagar la reforma del polideportivo si la Diputación se negaba a hacerlo. Un mes después de la promesa, todavía no hay fecha para empezar las obras, pese a que el proyecto de reforma está preparado.