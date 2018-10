El Villarreal se juega tres puntos claves en Europa

Villarreal y Rapid de Viena se disputan en La Cerámica tres puntos clave en un grupo igualado de la Liga Europa en la que el conjunto local, tras dos empates, tratará de sumar la primera victoria en esta competición.



El equipo local tiene más urgencias que los austríacos, pues con sus dos puntos es terceros por detrás del Rangers, que tiene cuatro y del Rapid, con tres cuando se llega en este choque al ecuador de la fase de grupos.



El otro partido, entre el Rangers y el Spartak de Moscú, colista con un punto, se disputará en terreno escocés con el equipo local como favorito, en una jornada en la que el que sume tres puntos saldrá muy beneficiados en sus aspiraciones de clasificación.



Tanto Villarreal como Rapid llegan al encuentro en una situación parecida, pues frente a los resultados discretos del conjunto español, su rival viene de una derrota ante un recién ascendido a pesar de que hace tres jornadas relevó a su entrenador para dar entrada como técnico a Dietmar Kühbauer.



El Villarreal recibe al Rapid sin haber ganado como local, ya que acumulan cinco jornadas de liga y una de Liga Europa sin vencer, lo que supone una de las peores rachas históricas del equipo.



Para invertirla, el técnico, Javier Calleja, no podrá contar con cinco de sus jugadores, los lesionados Bruno Soriano, Javi Fuego, Víctor Ruiz y Carlos Bacca, además de Manuel Iturra, que no está inscrito en esta competición.



Con ello el posible once, con Andrés Fernández como portero, presentará una defensa conformada por Mario Gaspar, Daniele Bonera, Ramiro Funes Mori y Alfonso Pedraza.



En el centro del campo Santi Cáseres y Manu Trigueros actuarán como pivotes por detrás de Miguel Layún, Pablo Fornals y Santi Cazorla o Nicola Sansone, mientras que en ataque estará Gerard Moreno, aunque cuenta con opciones Karl Toko Ekambi.



Por su parte, el Rapid llega a Villarreal con una cierta mentalidad de equipo menor, pero confiado en la posibilidad de alcanzar un empate, que le permita prolongar su sueño europeo.



"Enfrente habrá un equipo que es técnicamente algo mejor que nosotros. A pesar de eso creo que tenemos buenas opciones de lograr algo si nos mostramos decididos", ha declarado a la prensa el entrenador del equipo, el ex realista Dietmar Kühbauer.



El Rapid llega tras haber perdido el pasado fin de semana por 3-0 contra el débil Hartberg, recién ascendido a la Bundesliga austríaca.



Para este encuentro el Rapid de Viena llega con las bajas del portero Gatler, el defensa Hofman y los medios Mocinic, Schobesberger y Szanto.



El equipo verdiblanco también debería romper una mala racha histórica en España, ya que sus nueve partidos en territorio español se cuentan por derrotas, por ello, desde el Rapid se piensa en que es necesario que el equipo juegue de forma compacta y no renuncie al ataque para tratar de sorprender al Villarreal.



Respecto al planteamiento del encuentro, no se descartan cambios tácticos para apuntalar la defensa, con la posibilidad incluso de jugar con tres centrales.



Alineaciones probables:



Villarreal: Andrés Fernández, Mario, Bonera, Funes Mori, Pedraza; Cáseres, Manu Trigueros; Layún, Fornals, Cazorla; Gerard o Toko Ekambi.



Rapid de Viena: Streinberger, Potzmann, Sonnleitner, Dibon, Barac, Bolingoli, Murg, Ljubicic, Schwab, Pavlovic e Ivan.



Arbitro: Halis Ozkahya (Turquía)



Estadio: La Cerámica



Hora: 21.00

