Calleja: "Solo nos vale ganar"

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, señaló en la rueda de prensa previa al partido de Liga Europa, que este jueves disputan en su estadio ante el Rapid de Viena, que han de concienciarse que solo les vale la victoria tras haber empatados en las dos primeras jornadas.



"Tenemos que creer en lo que hacemos y no dudar, debemos ser constantes en esa idea y con la intensidad del otro día. No salimos a especular, tenemos que meternos en las cabeza que solo nos vale ganar y salir desde el principio a eso", recalcó.



"Sabemos de la importancia del partido, es un partido clave y sabemos que debemos darlo todo. Veo al equipo y la impresión que me da es que va a dar la cara y que se va a ver un gran Villarreal", vaticinó.



El técnico insistió en la necesidad de mantener el nivel de juego exhibido en el último partido jugado en casa ante el Atlético de Madrid y en no obsesionarse por no haber ganado aún ningún partido como local esta temporada.



"Hay que dar continuidad al juego, hay que seguir siendo intensos y valientes, además debemos ser nosotros mismos y conseguir ganar este partido, el buen juego nos debe llevar a las victorias. Debemos ser nosotros y jugar como lo hicimos el otro día", recalcó.



"Cada vez es más complicado ganar y en casa penaliza mucho el error. Además cada vez que lo tienes en casa y te hacen sufrir, eso te afecta más. De local te impones que no puedes jugar mal, que no te deben hacer un gol y hay que tener la humildad de ver que cualquier rival te puede hacer daño y es algo que no debe pesarte tanto", aseveró.



"No nos debe obsesionar el tiempo que llevamos sin ganar en casa, debemos ser constantes en el juego y no obsesionarnos en el resultado", prosiguió el entrenador madrileño, quien reconoció que hará algunos cambios en su once inicial, aunque no muchos.



Preguntado por el partido que espera ante el conjunto austríaco comentó que "ellos quieren la posición, no creo que se encierren atrás. Juegan con gente dinámica que quiere el balón y que quieren ser protagonistas".



"Nosotros debemos centrarnos en el juego y no en lo que nos pasa, si nos marcan no debemos venirnos abajo, y si marcamos debemos buscar otro gol y siempre ser competitivos. La reacción del otro día es un punto de inflexión. Ese es el camino", añadió.



Calleja restó importancia al mal momento que atraviesa el Rapid en su liga doméstica. "A ellos un punto les vale, puede ser bueno y a nosotros solo nos vale la victoria, por lo que solo tenemos eso en la cabeza", señaló.



El preparador argumentó que la falta de efectividad de cara a puerta les ha afectado y que no es normal no haber ganado aún un partido en casa, cuando en muchos partidos han sido superiores a su rival.

