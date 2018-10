''Un modelo de sanidad agotado''

El Colegio de Médicos de Burgos (COMBU) sostiene que el actual sistema sanitario de Castilla y León está agotado y exige una planificación eficaz que tenga en cuenta a los profesionales para buscar un nuevo modelo que satisfaga las necesidades de la población. Hacen falta más médicos y sin embargo el Colegio Oficial asegura que hay 5.000 titulados que no pueden ejercer por falta de plazas. El año pasado hubo más de 14.000 aspirantes a MIR, Médico Interno Residente, y solo se asignaron 6.500 plazas. Mónica Chicote, vocal del Colegio de Médicos para Atención Primaria, destaca la importancia de este primer nivel asistencial al que se le ha recortado un 15% de presupuesto respecto a la especializada. El presidente del Colegio de Médicos de Burgos, Joaquín Fernández Valderrama, asegura que llevan años advirtiendo de los problemas que con el tiempo va acumulando la sanidad pública en Castilla y León y no hay una respuesta de las autoridades sanitarias, a quienes pide un Pacto Político que actualice los planteamientos y prevea las necesidades de futuro. Fernández Valderrama sostiene que la sanidad ha perdido en el Producto Interior Bruto del 7% al 5,8% en los últimos 6 años e insiste en que la deficiente planificación ha provocado déficit de profesionales y una política de parches que no funciona. Como sucede en la Atención Primaria en esta provincia, con falta de médicos de familia y pediatras, que deben ser cubiertos desde el Hospital Universitario de Burgos. En el hospital comarcal de Aranda de Duero, hay 2 pediatras para atender la población de 5 especialistas. Esta deficiente planificación, perjudicada por la gran movilidad provocada por los concursos de traslados y una bolsa única de interinos, genera tensiones y malestar en los pacientes. El presidente del Colegio de Médicos atribuye a esta deficiente planificación el aumento de las agresiones. Los responsables del COMBU advierten de los cambios que vienen, con un perfil de los médicos cada vez más femenino. El 70% de los alumnos de medicina son chicas. El número de mujeres médico ha crecido 10 puntos desde el año 2000 y son ya más del 55%, con lo que habrá que planificar las bajas maternales que suponen ya el 67% del total. Además, hay un porcentaje elevado de médicos próximos a la jubilación en los 2 próximos años. El Colegio Oficial de Médicos de Burgos cuenta con 1.945 profesionales, de los que 1.400 ejercen en la sanidad pública pero 564 no tienen plaza fija. Solo hay 8 en paro.

