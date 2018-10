La línea defensiva del CD Tenerife tiene varios integrantes que son de carácter fijo en la misma. Uno de esos jugadores es Luís Pérez quien este miércoles ha sido protagonista en la antena de la Cadena SER donde ha reconocido que “la llegada del nuevo entrenador y sus nuevos sistemas se han ido asimilando por parte del grupo aunque a mi me es indiferente si jugamos con una defensa de cinco o de cuatro jugadores. Lo importante es poder sacar adelante la situación actual que tenemos y este sábado esperamos poder lograrlo ante un complicado rival”, apuntó el zaguero.

Llegó procedente de un Elche que había descendido a la segunda B y por sus servicios pujó el CD Tenerife con la intención de apostar fuertemente por su continuidad en la categoría, y sabiendo desde la dirección deportiva que es un jugador importante. Ahora Luís Pérez es un blanquiazul más y no piensa en incumplir su contrato aunque “cada día hablo con mi representante pero no tengo intención de marcharme de aquí pues estoy muy a gusto. Es cierto que han podido preguntar por mi otros clubes pero ahora mismo estoy muy bien aquí y me queda un año más de contrato”, explicó el jugador que se ha mostrado como uno de los fijos dentro del sistema de Oltra.

De cara al encuentro ante el Alcorcón del próximo sábado, el lateral reconoce que “ayudaría mucho si la afición nos apoya y está con nosotros puesto que va a ser un rival muy complicado, ya que han concedido muy pocos goles a sus rivales. Espero que el Heliodoro nos ayude a buscar una victoria ante un equipo que nos lo pondrá muy difícil”, sentenció.

Suso, mejor jugador del mes de septiembre

En la mañana de este miércoles y tras la sesión preparatoria llevada a cabo por la plantilla blanquiazul, se ha entregado a Suso Santana el trofeo que le acredita como mejor jugador del pasado mes de septiembre. El capitán blanquiazul quiso salir en defensa de su compañero Dani Hernández de quien dijo que “es muy buena gente y de buen carácter. Cuando ocurren cosas como las que le han pasado a el se viene abajo como cualquiera de nosotros. Tenemos que apoyarle y ayudarle porque es uno de los nuestros y en más de una ocasión ha realizado actuaciones en favor de nuestro equipo”, comentó el de San Matías.