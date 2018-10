Los funcionarios de prisiones en huelga por el "ninguneo" de Interior

Los funcionarios de prisiones están en huelga en toda España por la falta de personal, de mejoras salariales y de negociación con el Ministerio del Interior para escuchar sus demandas. Los sindicatos ACAIP, UGT, CCOO y CSIF han convocado varias jornadas de una huelga que hoy ha sido seguida al 100% en Córdoba. Habrá huelga hoy, el viernes y los días 6, 8, 13 y 15 de noviembre.

El objetivo es que Interior responda a sus demandas, que pasan por realizar una oferta pública de empleo que responda a sus necesidades, una subida salarial, un cambio en el protocolo de agresiones que los proteja o que sean considerados agentes de la autoridad como otros cuerpos.

Se quejan de los servicios mínimos, prácticamente como los de un día normal. Piden una oferta de 60 plazas para Córdoba. Miguel Ángel Sánchez, de ACAIP, ha lamentado esta mañana el "ninguneo" al que los somete el ministerio del Interior frente a otros cuerpos.

En cuanto a las agresiones, aunque hasta final de año no hay datos oficiales, se pueden haber producido de" 5 a 6 agresiones graves" en el centro penitenciario cordobés, 360 al año en España, según ACAIP. Sin embargo, no son contabilizadas las agresiones verbales o las físicas que no requieren de atención médica. "Pedimos un cambio en el protocolo de agresiones y ser agentes de autoridad, como lo son los maestros y otros cuerpos. Nosotros trabajamos con población reclusa", señala Sánchez.