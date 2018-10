El ex secretario de la Fundación del Cordoba pide una aclaración sobre el pago 1,5 millones de este organismo a la empresa del presidente del club

El ya ex secretario de la Fundación del Córdoba, Joaquín Zulategui, ha remitido una carta a la propia fundación presentando su dimisión y reclamando la explicación sobre un supuesto traspaso de un millón y medio de euros desde este organismo a la empresa privada del presidente del club, Jesús León, la constructora Grucal.

Zulategui, que ha emplazado a los medios a una rueda de prensa la semana que viene, expresó en esta carta que “se ha conocido que importantes fondos que salieron de la Fundación, cuya presencia en las cuentas del año pasado me negué a aprobar en junio, parece que pudieron haber ido a la empresa del presidente del Córdoba, Jesús León”, explica el ex secretario de la Fundación, quien pide que se aclare “si es cierto que esos fondos por más de un millón y medio de euros acabaron en sus empresas y de ser cierto, cuál es la razón para ello”, concluyó Zulategui.

Por su parte, el Presidente cordobesista Jesús León explicó que ese traspaso es del año 2014, cuando presidía el club Carlos González, y se deben al pago de los trabajos realizados en aquella temporada en la cuidad deportiva blanquiverde. “Me sorprende todo esto porque estamos en una época de continuas difamaciones y espero que lo tenga debidamente justificado porque la acusación no deja de ser grave. Ha tenido desde que lo eché del club más de cuatro meses en decir esto. Mi empresa facturó a la Fundacion en 2014, cuando yo no tenía nada que ver con el club, por unos trabajos ejecutados en la cuidad deportiva. Recordemos que Zulategui está en proceso por el saqueo del Betis y que debe a todos los españoles 3,5 millones de euros según aparece en las listas de Hacienda. No tenemos nada que temer. Está todo justificado así que estoy muy tranquilo”, aseguró el presidente del club, Jesús León en declaraciones a la SER. “Entiendo que una persona a la que se echa de un sitio debe de estar molesta. Ahora se dedican a hacer daño y a tratar de desestabilizar. No tengo nada que temer”, concluyó León.