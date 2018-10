Pobres ricos

Cuanto más caro es tu coche más probabilidades hay de que seas más grosero con los demás. Esto es lo que se extrae del último estudio elaborado por científicos de la Universidad de Berkeley, en California.

Al parecer las personas con más dinero tienden a ser más egoístas en sus comportamientos y, por consiguiente, más groseros con los demás. ¡Toma descubrimiento científico!

Han venido tres frikis de California a decirnos lo que ya sabíamos, que los ricos son, en general, más bordes y groseros que los demás. Nos ha jodío mayo.

Lo divertido del asunto es que para deducir esto se han basado en el comportamiento de las personas al volante y el precio del modelo de coche que conducen. Según el estudio, los coches menos elegantes y más viejos infringían las normas un 10% de las veces. Mientras que los coches más lujosos infringían las normas un 30% de las veces.

O sea, lo que vemos todos los días en Juan Florez. Los coches más modestos han pasado la ITV y los coches más lujosos no la han pasado, porque no le funcionan los intermitentes.

Sigo con los resultados del estudio. Se analizaron los pasos de peatones y ...¿adivinan que coches no paraban casi nunca en los pasos de peatones? Efectivamente. El 45% de las veces, los coches más lujosos pasaban olímpicamente de dejar cruzar a un peatón.

La conclusión a nivel psicológico de estos datos es que los conductores de coches caros se creen más importantes, creen que su destino es más relevante que el de los pobres mortales y que, por tanto, ellos tienen preferencia.

Hay ya muchos estudios que certifican que los ricos se comportan de otra manera, que son menos empáticos, dan menos dinero a la caridad y son más groseros, sobre todo con los que no son de su clase social. Así que ya va siendo hora de hacer algo con los ricos.

Propongo empezar a mirar a los ricos por encima del hombro. Cada vez que vean a un rico empiecen a cuchichear entre ustedes, pero que se oiga. "Mira, mira ese, hay que ver qué pintas tiene. Y esa ropa, que asco. Que no se atreva a sentarse con nosotros, ¿eh? Si se sienta aquí yo me voy, no me vaya a pegar algo."

Ahí, donde les duele, porque los ricos en el fondo son pequeños juguetes rotos que solo buscan amigos y como no los encuentran se compran cosas caras para suplir sus carencias afectivas. Pobres ricos, que tienen que comprarse un Mercedes sin intermitentes para que la gente se fije en ellos. Pobres ricos, que en lugar de disfrutar de una tapa y una caña en la Barrera se gastan un dineral en un restaurante de tres estrellas Michelín si al final toda esa comida va a salir por el mismo sitio que la comida de pobres.

Pobres ricos...no creo que haya nadie ahora mismo escuchando esto que tenga especial ilusión por hacerse rico, ¿verdad? ¿Verdad? Ay, pobres pobres, que encima de pobres somos también envidiosos. Qué duda cabe.