Giménez pide "más calma" con los arbitrajes

Dani Giménez da este miércoles un tirón de orejas a sus compañeros. El portero hace autocritica y cree que tantas expulsiones que está sufriendo el Dépor se pueden evitar con más "calma y experiencia". Sobre la sanción a Borja Valle, Giménez defiende que Valle no dijo lo que el arbitro refleja en el acta, pero critica abiertamente la actuación de su compañero.

"No se puede permitir, no podemos quedarnos con diez por algo así", afirma el portero gallego. Para el capitán blanquiazul, es necesario que los jugadores se olviden de los árbitros y no caigan en el juego de las protestas. "Cuando hablas mucho del arbitro acaba sonando a excusa", explica. Para él, lo de Borja Valle fue un error. "Creo que se equivoca aunque crea que el árbitro va a por él", señala.

Por último, Dani Giménez también reflexiona sobre el nivel de los árbitros en Segunda División y en España en general. "A veces sus características no son las mejores para afrontar un partido como el del otro día, con tanta presión en los minutos finales. Me gustaría que arbitrasen los mejores árbitros. Que tuviesen un órgano de evaluación independiente. Y en Segunda van más con el cuchillo entre los dientes", explica.