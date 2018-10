Seguimiento del 70% en la primera jornada de huelga de los funcionarios de la cárcel de Ibiza

Seguimiento del 70% en la primera jornada de huelga general de los funcionarios de la prisión de Ibiza para reivindicar mejoras salariales e incremento de personal. Se trata de un paro a nivel nacional que tendrá continuidad el próximo día 26 de este mes y cuatro jornadas más en noviembre si no se llega a un acuerdo con el Ministerio de Interior

Los convocantes de la protesta critican los servicios mínimos, que son de más de 80% y que provocan que haya más funcionarios trabajando que en una jornada normal.

Ángel Ramos, portavoz del colectivo, dice que al margen de las peticiones que se hacen en todo el país en el caso concreto de Ibiza se reclama también el plus de insularidad "para equiparlo al de Canarias, Ceuta y Melilla y esta reclamación no es sólo para el personal de prisiones sino también para el resto de organismos de la Administración del Estado". Recalca que los funcionarios "no quieren venir a Baleares por el alto coste de la vida, sumado a los `problemas de vivienda. Esto también provoca que "alguna de las plazas en la prisión de Ibiza no se cubran".

La plantilla de la prisión de Ibiza es actualmente de unas cien personas, incluyendo todos los servicios. Ramos señala que hace falta "gente nueva y mejor formada". Se reclaman 3.500 plazas más en toda España.

Otra de las peticiones que se hacen es la de obtener el reconocimiento de agente de la autoridad.

Ramos recalca que el Ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, reconoció que los funcionarios de prisiones "estaban peor pagados" y se llegó a un acuerdo de subida salarial que se dejó sin efecto tres días después alegando falta de partida presupuestaria.