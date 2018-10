"Nos cansa escuchar que en Linares no se hace nada porque no es cierto"

Esta semana, los Dirty Dogs son los protagonistas de nuestro espacio "Crearte en las ondas". Hablamos de una de las bandas más en forma en la escena linarense, con cada vez más repercusión más allá de nuestras fronteras. Prueba de ello es que, incluso, revistas especializadas con tirada nacional e internacional han puesto su mirada en el grupo vertiendo críticas positivas sobre sus últimos trabajos.

Una de las conclusiones que sacamos después de escuchar sus últimas canciones, es que Dirty Dogs ha alcanzado un punto de madurez que después se transmite en cada actuación. Como ellos nos han contado antes y después de la entrevista, "ahora sonamos como queremos". No en vano, uno de los componentes de la banda, Leo, apunta a que su camino sigue siendo moldeado "desde las raíces del Blues, pero nutriéndose de estilos como el Rock, Garage..." Todo para que, al final, el resultado sea el de siempre, un sonido cien por cien Dirty Dogs.

José Eduardo Faya, vocalista y guitarra, asegura que la banda "saca provecho de que cada cual tenga referentes musicales distintos", aunque todos tienen sus funciones en el grupo: "somos muy de componer en el local cuando alguien llega con una idea y nos vamos sumando todos".

Sobre su entorno más cercano (la escena musical y cultural linarense), los Dirty celebran que la gente "se esté uniendo". Nos cuentan que es bueno que "hayan surgido moviemientos como Crearte o El Múecano que representan esa sensación de estar creciendo, algo que empieza a salpicar al panorama local". Faya observa que "la gente se está dando cuenta de ello y están empezando a responder". Un movimiento que no se corresponde con un dicho bastante extendido, ese de que "en Linares no se hace nada". Para ellos, "no es cierto".

Estas y otras cuestiones fueron abordadas en la conversación que junto con Manu Flores, la banda tuvo en "Crearte en las ondas" y que compartimos a continuación.