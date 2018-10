Comunidad y Ayuntamiento de Madrid hablarán el viernes por Madrid Central

La comisión delegada del Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) se reunirá este viernes a las 11 horas con el objetivo de abordar el proyecto de Madrid Central, un encuentro al que ya ha confirmado su asistencia el Ayuntamiento de la capital.

Así lo ha avanzado el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, en declaraciones a los medios de comunicación, en la Real Casa de Correos, después de que el Gobierno regional pidiese este martes su convocatoria y paralelamente remitiese una carta a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, en la que se pedía formalmente que se paralizase la puesta en marcha del proyecto.

Y es que, Garrido quiere que a la comisión el Consistorio lleve toda la documentación y estudios que avalan Madrid Central, "más allá de las dos diapositivas" que les han presentado, así como las alternativas en cuanto a movilidad previstas. "Tienen una oportunidad de oro para enseñarnos con luz y taquigráfos dónde están esos informes", ha lanzado.

Así, el presidente primero aboga por ver dicha documentación por "lealtad institucional" pero no descarta otras medidas como ir a la Justicia, cuestión que tendrían que ver "los servicios jurídicos de la Comunidad". Según Garrido, habría "como mínimo posibilidad de recurrirlo". "No me gustaría pensar que tenemos que llegar a ejercer eso", ha dicho.

Garrido, pese a que coincidió este martes en un acto con la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, no habló con ella sobre el proyecto. Ha recordado que ambas instituciones han llegado a acuerdos importantes, como el realojo de familias de la Cañada Real, pero cree que la primera edil debe "llamar a capítulos a sus concejales para que hagan las cosas con sentido común".

Y es que, a su parecer lo que está "torpedeando la movilidad en Madrid y torpedeando la competitividad" es este Gobierno "radical" que, a su parecer, "durará poco tiempo" porque en mayo, cuando se celebran las elecciones autonómicas y municipales, cambiará.

El presidente madrileño ha defendido que no se oponen a "medidas que racionalicen el uso del transporte privado y mejoren el público" pero cree que es necesario hacerlo "con los plazos e informes adecuados". En este sentido, ha defendido que "no es un capricho" ni porque a él le apetezca pero tiene que intervenir cuando "se va a producir un desastre".

"Todo el mundo habla todos los días del transporte y del caos en Madrid, no se puede circular, atascos permanentes. Eso es lo que tiene que solucionar y después dar otros pasos y otras medidas. El populismo es así lanza ideas sin pensar", ha criticado.