La Comunidad cree que no existen informes técnicos sobre Madrid Central

En la guerra abierta entre Comunidad y Ayuntamiento de Madrid por Madrid Central no hay misiles, hay cartas. La batalla se está librando a través de escritos, que están sirviendo como artillería por parte de las dos administraciones para echarse los trastos a la cabeza.

La última de las misivas se envió este pasado martes – 23 de octubre-, la remitente era la Consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, y la destinataria, la concejala de Movilidad, Inés Sabanés. En ese escrito, que la Comunidad de Madrid ha remitido a los periodista, Gonzalo pide formalmente al Ayuntamiento de Madrid la “suspensión” de Madrid Central dada la “alarma social” que se está generando entre la ciudadanía.

La Comunidad de Madrid da por hecho que Manuela Carmena ha impulsado su proyecto estrella sin ningún tipo de informe que justifique la viabilidad de restringir el tráfico a los no residentes. “Se trata de una iniciativa municipal que por su dimensión, incidencia en la vida ciudadana, y repercusión sobre la movilidad, hubiera requerido previamente de la elaboración por parte del Ayuntamiento de Madrid de detallados informes técnicos que fundamenten este proyecto, y que permitan dimensionar adecuadamente el transporte público al previsible incremento de la demanda, ofreciendo alternativas eficaces a las distintas necesidades de quienes viven, trabajan, visitan o disfrutan del centro”, asegura Rosalía Gonzalo.

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre aclara que “por supuesto que existen informes de todo”, por ejemplo, “de tráfico, de contaminación, de cómo va a afectar a la movilidad, de cómo afecta al transporte público, de cómo afecta a la salud de los madrileños”. Maestre defiende que “todos esos expedientes son públicos desde hace meses, de hecho, podrían haber hecho alegaciones, pero no tenemos constancia de que lo hayan hecho, no sabemos si es porque no se habían dado cuenta”.