El IbSalut prevé asumir unos 130 trabajadores de la concesionaria de Son Espases

El Govern prevé que unos 130 trabajadores de la concesionaria del Hospital Universitario Son Espases sean asumidos por el Servicio de Salud (IbSalut) dentro de las negociaciones para hacer gratuito el aparcamiento, según ha indicado este miércoles la consellera de Salud, Patricia Gómez, durante una comparecencia parlamentaria, donde ha precisado que estos empleados están ya "prácticamente reubicados al 100%".

Gómez ha defendido que las negociaciones para hacer gratuitos los aparcamientos de los hospitales de Son Espases y Can Misses "no se han interrumpido nunca" y ha señalado que el Govern es "optimista en cuanto al resultado". La consellera no ha querido adelantar ninguna cifra del coste que supondrá porque "podría perjudicar" a las negociaciones.