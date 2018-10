Desde UCCL se está exigiendo al Consejo Regulador de Rueda que emita un comunicado y facilite explicaciones sobre el cierre de la DO Rueda.

Este sindicato agrario asegura que el 9 de octubre se decidió cerrar la DO y no se admiten más plantaciones en 2019. Pero lo que más les preocupa es que, a día de hoy, no se haya facilitado ninguna explicación sobre la situación en este momento y de qué manera afecta a los viticultores ya que hay muchas personas en la zona que están pensando invertir en viñedos y planificando sus explotaciones.

Se sabe que el cierre de la DO Rueda se contempla, en un principio, para un año pero intuyen que este plazo se ampliará. Por ello solicitan al Consejo Regulador que ponga de manifiesto el contenido de la medida, hasta dónde llega y cómo afecta a los viticultores de la zona.