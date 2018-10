Detenida una banda juvenil que tenía atemorizados a los vecinos de La Paz, La Fama y Vistabella

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos chicos de 14 años a los que se acusa de numerosos robos con violencia e intimidación, hurtos, estafas, daños, agresiones y amenazas en los barrios donde viven y zonas aledañas, en concreto, el Polígono de la Paz, el Barrio de la Fama, el Barrio de Vistabella y otros barrios y zonas cercanas.. "Tenían atemorizado a todo el vecindario", dice la policía.

Además, han sido identificados otros tres menores inimputables al tener una edad inferior a los 14 años, como presuntos autores de estos mismos hechos.

El Grupo de Menores de la Policía Nacional de la Región de Murcia tuvo conocimiento de la multitud de incidentes en los que las víctimas eran vecinos de estos barrios, taxistas y transeúntes que, por diferentes motivos o a diferentes horas, acudían a estas zonas.

Los agentes iniciaron una investigación y tras diversas gestiones y actas de reconocimiento fotográfico se ha podido identificar a los menores a los que se citó en comisaría en presencia de sus abogados.

Cuenta la policía que "los vecinos de estos menores, todos pertenecientes al mismo barrio, en su mayoría no han querido denunciar y en caso de hacerlo, en el momento de llevar a cabo el reconocimiento fotográfico de los presuntos autores, no han acudido para no ser identificados".

El operativo policial ha sido desarrollado por el Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía Nacional, de la Región de Murcia.