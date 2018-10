Munitis es sancionado con dos partidos

Pedro Munitis ha sido sancionado finalmente con dos partidos, por lo que no se podrá sentar en el banquillo del UCAM Murcia CF en el próximos compromisos ligueros. El técnico del conjunto murciano vio la roja directa el pasado domingo, durante el transcurso del choque que se disputó en Melilla. Fue expulsado una vez finalizada la primera mitad y cuando el colegiado se dirigía a su vestuario. El acta no figura en la página web de la RFEF debido a que el colegiado se confundió y en lugar de reflejar que el expulsado era el entrenador, puso que fue el delegado

El cántabro explicó, al concluir el choque, como había sido la acción que mereció la roja directa según el árbitro: "Le dije que era fuera de juego. La verdad es que me dirigí a él un poco deprisa. A veces tenemos las pulsaciones a 3.000 y ves que no levanta la bandera y que el tiempo pasa..., tengo que aguantar un poco más. No me dirigí a él de mala manera en ningún momento". En la entidad el club se esperaba la sanción mínima.

Pedro Munitis tendrá que ver y dirigir a su equipo desde la grada del estadio de La Condomina el partido del próximo domingo. El UCAM Murcia FC se mide al Sevilla Atlético desde las 12:00 horas.