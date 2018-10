Alberto Garre: "Hemos pasado por normales cosas que no lo son"

El presidente de Somos Región ha estado en el programa Hoy por Hoy donde ha dicho que salen motivados para ganar, aunque siendo realistas "aspiramos a ser decisivos en el futuro gobierno de la Comunidad Autónoma".

Alberto Garre ha explicado que con el mapa político actual, es complicado que algún partido supere los catorce diputados, y en el caso de que hubiera empate a 11, Somos Región de Murcia, podría ser la llave para gobernar.

El que fuera presidente de la Región de Murcia con el PP, ha dicho que la prioridad máxima del partido amarillo será la de resolver el problema de déficit hídrico que padece Murcia, "el Agua Para Todos no es algo del pasado, seguimos sin solución", ha dicho.

Otro de los asuntos que preocupa a Garre es la puesta en marcha de las infraestructuras necesarias que posibiliten una mejor comunicación de los murcianos con el resto del país. La falta de confianza de los ciudadanos en la política también está entre los principales asuntos a resolver por parte del partido liderado por Alberto Garre, que no ha desvelado si será cabeza de lista en las próximas elecciones autónomicas, "lo tendrá que decidir el partido".

El líder del partido Somos Región se ha referido durante la entrevista a lo sucedido en la Región de Murcia en los últimos años en materia política. Dice Garre que en esta región hemos asistido a casos de auténtico "esperpento" como investir a una persona presidente del PP después de haber sido 'imputado' por un caso de corrupción y días después "desnudarlo" como presidente de la Comunidad Autónoma. "Parece que aquí no ha pasado nada, y no es así, no puedo entender como normales cosas que no lo son", ha dicho.

Preguntado por la salida de la formación de algunas caras conocidas en las últimas semanas, Garre ha dicho que son sólo 3 y que en octubre han tenido 87 altas de profesionales de mucha talla.

Sobre Jerónimo Tristante dice Garre que no sabe por qué se apartó ya que no le ha dado ninguna explicación, Pepe Belmonte le ha dicho que se aparta momentáneamente por sus tareas en la univesidad y sobre la última salida, la de Rosa Manrubia ha dicho que no lo sabe, y que sus razones de tipo personal tendrá.