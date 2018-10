El Gobierno se posicionará como acusación en el caso de la mujer supuestamente quemada por su pareja

La Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, anuncia que el Gobierno Foral se personará como acusación en el que parece, según todos los indicios, un nuevo caso de violencia machista que ha terminado con la muerte de la víctima, una mujer de 50 años que el pasado 16 de octubre sufrió graves heridas. Este martes pasado falleció en el hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Ana Ollo subraya la importancia de que "los entornos" de posibles víctimas "apoyen en el acompañamiento": "No es admisible que si los entornos conocen casos como estos, no sean denunciados". Ollo recuerda que a menudo las víctimas no se atreven a dar el paso para denunciar.