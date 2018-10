Raúl Navas: "Ganar en el Wanda nos permite competir con los mejores"

La Real Sociedad de Asier Garitano no es un equipo casero. Es un conjunto al que le gusta salir de visita. Tanto es así que en nuevo Anoeta sólo ha sumado dos de los doce puntos que tiene en su casillero. Y precisamente a eso se agarran para sumar en el Metropolitano este sábado. Lo explica todo Raúl Navas.

-El planteamiento de Garitano es el mismo fuera y en casa, pero los resultados son diferentes, ¿en qué cambia la Real para que sea así?

En casa tenemos que llevar un poco más el peso del partido y fuera es el equipo rival el que está más obligado, en teoría, como pasó el día del Athletic, y eso nos viene mejor, porque si estamos bien plantados en defensa podemos hacer mucho daño a la contra.

-¿Se siente incómoda la Real de Garitano teniendo que llevar la iniciativa?

No, no creo. Se vio el lunes claramente que no, este equipo está capacitado para tener el balón, es más estos años atrás así ha sido, y con buenos resultados. Y a los jugadores nos gusta tener el balón, porque cuanto más lo tengas, menos te ataca el equipo contrario.

-Sin embargo, fuera, con menos posesión, sacan mejores resultados...

Hasta ahora está siendo así, y estamos contentos con esos resultados. Tenemos que mejorar en casa. Y fuera seguir haciendo lo mismo. No creo que sea un problema de juego, sino que fuera hemos tenido la efectividad que quizá en Anoeta nos está faltando.

-¿Se agarran a esa buena dinámica para puntuar en un campo tan complicado como el Metropolitano?

Si hubiésemos ganado contra el Girona, ahora estaríamos más tranquilos e iríamos mejor. Porque al final el Wanda es un campo muy complicado, pero creo que les podemos hacer daño, nos parecemos más a su fútbol, ellos defensivamente son muy fuertes y nosotros estamos mejor en esa faceta que el año pasado.

-¿Jugar con el estilo de Simeone es la mejor forma de ganar al Atlético?

Bueno, el año pasado, teniendo la pelota, perdimos 2-1 y siempre le hemos competido al Atlético, y ese es el camino a seguir, porque estamos capacitados para sacar de allí algo.

-¿Sumar en un campo tan complicado es lo que les falta para terminar de creerse que pueden luchar por Europa?

Puede ser, sí, porque si ganas allí, le quitas tres puntos al Atlético, te acercas a ellos y eso nos mete arriba a competir con los mejores, que es lo que queremos.