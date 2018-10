Toch Sarr y su mundial comienzo

Toch Sarr es una jugadora de nivel mundial. Lo ha demostrado en más de una ocasión. Y está haciendo en este comienzo de temporada. Su nivel es mundial, el que viene de jugar antes de incorporarse al trabajo con el IDK Gipuzkoa. Junto a Lyndra Weaber ha sumado 103 puntos en sólo tres partidos, convirtiendo a la americana en la máxima anotadora de la Liga Día (59 puntos) y a la senegalesa en su mejor socia, con 44 puntos).

Pero Toch Sarr no quiere destacar su figura, sino el trabajo de todo el equipo en este buen inicio contres victorias en tres partidos. "Se nota que estaba en el mundial jugando baloncesto de mucho nivel y al volver al club traes la energía positiva y tienes más ritmo de juego, mientras que aquí cuesta un poco más", dice en la Cadena SER. A Sarr le sorprende cuando le decimos el dato espectaclar del comienzoc liguero. "Eso también refleja el trabajo del equipo y la ventaja de jugar muchos años seguidos y nos conocemos más se´gún pasan los días".

La senegalesa reconoce que está tan a gusto en Donostia que no necesita ni mirarse con otras compañeras para saber qué quiere. "Es como si te conocieras de toda la vida, no es solo Lyndra. Mis compañeras saben perféctamente cómo me voy a mover y cómo me gusta más que me pasen los balones". Ahora quiere "más" contra el primer rival de la parte alta al que se van a enfrentar, el Valencia. Pero reconoce que deben estar tanquilas para jugar copntra un recien ascendido que es muy atípico.