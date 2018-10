Carlos Abad defiende la compatibilidad de los dos centros de ciberseguridad

El director general del centro avanzado de ciberseguridad industrial de Gipuzkoa (Ziur), Carlos Abad, ha defendido hoy la complementariedad de los dos equipamientos públicos dedicados a este área existentes en el País Vasco y ha asegurado que, de hecho, ya han empezado a colaborar.

Abad ha hecho estas declaraciones en San Sebastián en un desayuno de trabajo sobre ciberseguridad, organizado por la patronal guipuzcoana Adegi y por Kutxabank, en el que han intervenido asimismo los presidentes de ambas entidades, Eduardo Junkera y Gregorio Villalabeitia, respectivamente.

Carlos Abad ha defendido la "compatibilidad" de los dos centros públicos de ciberseguridad creados recientemente en Euskadi, uno auspiciado por el Gobierno Vasco y situado en el Parque Tecnológico de Miñano, en Vitoria, y el otro, que él dirige, promovido por la Diputación de Gipuzkoa en el parque empresarial Zuatzu de San Sebastián.

"Nos estamos complementando. Hay un ámbito de trabajo extensísimo", ha argumentado Abad, al tiempo que ha indicado que ambos centros ya han establecido mecanismos de colaboración periódicos, comparten estrategias y evalúan proyectos conjuntos.

Carlos Abad ha apoyado la existencia diferenciada de Ziur al considerar "necesario" el refuerzo que brinda así Gipuzkoa en el ámbito específico de la ciberseguridad industrial.

En su opinión, "Gipuzkoa se presenta como un territorio que puede ser interesante para dirigir" este tipo de ataques dadas las "particularidades" de su sector industrial, cuyas empresas emplean a más de 80.000 personas, muchas son pymes, tienen un nivel tecnológico alto, un importante nivel de automatización, elevadas tasas de exportación y prestigio internacional.

Estos elementos comunes suponen que las empresas pueden usar tecnologías similares o tener vulnerabilidades parecidas, ha advertido Abad, quien ha querido dejar claro que "tecnología y ciberseguridad" deben ir siempre "de la mano" y que es necesario establecer un mapa de ciberseguridad sin limitarse sólo a la resolución de problemas concretos e incorporar de alguna manera el conocimiento de profesional técnico capacitado.

"La amenaza es real", ha alertado este experto, quien ha explicado que los ataques informáticos son ya "indiscriminados" y pueden afectar a diversos ámbitos que implican desde la recepción de correos de dudosa procedencia con fines fraudulentos hasta la paralización de la producción o el robo de información.

El presidente de Adegi, Eduardo Junkera, por su parte, ha advertido de que "un ataque a nivel global, aunque no esté dirigido a nuestra empresa específicamente, nos puede afectar y paralizar el negocio".

"Las empresas deben considerar la ciberseguridad como una inversión y no como un gasto, una inversión que hacemos no por si pasa sino para que no pase. En definitiva tenemos que ser más preventivos que correctivos", ha defendido Junkera.

El presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, por su parte, ha recordado que en España el informe de amenazas y tendencias de 2017 cifra en 26.500 los ataques cibernéticos registrados en el ejercicio.

"El smartphone es el blanco número uno de los delincuentes y el sector financiero uno de sus principales objetivos", ha señalado Villalabeitia, quien ha puesto de relieve el "importante esfuerzo" realizado por Kutxabank para combatir este modelo de delincuencia, que utiliza herramientas de ataque cada vez más sofisticados que permiten intrusiones de mayor envergadura.