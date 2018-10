Machín: "No haremos cambios radicales"

El Sevilla tiene una buena oportunidad para conseguir una nueva victoria y dar descanso a jugadores importantes. El Akhisarspor es el rival más débil del grupo y, además, está atravesando un pésimo momento en su liga.

Rotaciones: “Habrá cambios porque es bueno oxigenar. Hay gente que también se está ganando una oportunidad. Pero no debemos hacer un cambio radical porque si el partido no va bien no es cuestión de cargar titulares contra estos jugadores. Habrá cambios, pero todavía tenemos que darle una vuelta a la alineación”.

Aspiraciones: "No tenemos muchas opciones de títulos. Estuvimos cerca en la Supercopa, ganar la Liga sería la leche. Un título está por encima de una clasificación porque queda para la historia. Me quedo con un título y si podemos hacer una buena clasificación liguera, mucho mejor”.

Promes: "Está más acostumbrado a salir de su entorno. En España por su manera de ser ha empatizado bien con el grupo. Se ha adaptado la ciudad y al equipo. No hemos visto al Promes que hemos fichado. Es una buena noticia porque nos vendrá bien que alcance su mejor versión. Hay que ver si podemos aprovecharnos de un buen futbolista de una selección puntera. Que lo demuestre cada rato que juegue”.

Muriel: “Todos los futbolistas que tenemos aquí tienen nivel para estar en el Sevilla. A Muriel hay que darle confianza y darle un entorno para que rinda. Pero el primer interesado en jugar es él. Está demostrando que quiere, demostró el sábado su capacidad. Y no únicamente por el gol. Con buena actitud, es más sencillo rendir cuando se juega”.