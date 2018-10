"Vivir en el medio rural es una injusticia social y salarial"

"La provincia de Cuenca tiene un problema en el reparto de la riqueza". Así lo ha manifestado la secretaria provincial de Comisiones Obreras tras conocer los datos de la renta bruta media en municipios de más de 1.000 habitantes publicados por la Agencia Tributaria en nuestro país, en los que se pone de manifiesto que Cuenca es la provincia de Castilla-La Mancha que ocupa el último lugar en datos de renta.

Lo que declaran de media en cuanto a renta bruta al año los conquenses son 19.400 euros. Además, según los datos publicados por la Agencia Tributaria, no hay ningún municipio conquense en los que más renta media declaran en Castilla-La Mancha. Este dato choca con los casi 25.000 euros de renta bruta media que se declaran al año en Guadalajara, la provincia con la cifra de renta más alta de toda la región.

María José Mesas, responsable del sindicato en Cuenca apunta como contradictorio que Cuenca fuera en 2015 la provincia con mayor PIB per cápita. De hecho, concluye que nuestra provincia "es la que más riqueza genera" pero esta no se reparte, si no que va a parar "a beneficios empresariales", ha dicho.

Aunque el 40 por ciento del PIB es generado por el sector de la agricultura, "nuestros pueblos siguen siendo pobres", ha reiterado la secretaria de Comisiones Obreras Cuenca en Radio Tarancón. Es más, "cuanto menor es el municipio, la renta también es menor", ha añadido. El 93 por ciento de los pueblos en Cuenca tienen menos de 1.000 habitantes, por lo que, según Mesas, "están condenados a tener una renta inferior".

La secretaria del sindicato ha insistido en la necesidad de poner en práctica medidas integrales que ayuden a fijar población y dar la vuelta a los actuales datos de renta.

Escucha la entrevista con María José Mesas: