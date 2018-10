Puig y Oltra discrepan sobre cómo elegir al jefe del Consell

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha declarado que no va a estar en los meses que quedan hasta las elecciones en la "política-ficción" y ha recordado que quienes deciden son los ciudadanos con sus votos.

Puig, ha respondido así al ser preguntado si la Presidencia de la Generalitat la debe ocupar quien más consensos obtenga en una coalición y no la persona más votada, como defendió el martes el aspirante a candidato de Podem a la presidencia Rubén Martínez Dalmau.

Según ha asegurado, quienes hablarán en su momento serán los ciudadanos, que son "los que escriben la historia" y, por lo demás, el Gobierno está trabajando en un proyecto "integrador e inclusivo, que tiene muchas miradas".

Y a eso "nos dedicamos", ha remarcado el president, para quien en el futuro, cuando los ciudadanos hablen, el sistema parlamentario da las opciones para que haya estabilidad, un gobierno integrador "que no rompa" sino que continúe como intenta ser el Consell actual, un gobierno "que hable en nombre de todos los valencianos".

Puig ha opinado que está bien y es oportuno que cada grupo político diga lo que piensa y vaya tomando posiciones pero el actual Gobierno está en un momento de actuar "partido a partido".Primero, debe aprobar los presupuestos y en segundo lugar, ejecutar y acabar el paquete legislativo pendiente, y finalmente serán los ciudadanos quienes decidan, Ha añadido que en función de los resultados electorales se tomarán las decisiones que, desde su perspectiva, ha dicho, mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y ha aseverado que él esta en política para eso.

Más duro ha sido el portavoz parlamentario socialista en la cámara Manuel Mata, ha calificado de "error" la propuesta de Martínez Dalmau y que la vicepresidenta Oltra ,se haya pronunciado al respecto. "Estamos gobernando de maravilla, lo que no podemos hacernos en estos meses es mordernos en la yugular perjudicando al Botànic", ha advertido. Ha señalado que lo que quieren los socialistas es que "el candidato Ximo Puig sea presidente". En este sentido, ha indicado que le extraña que el PSPV apoye un candidato que no sea el más votado si es el más votado de la izquierda.

Oltra afirma que es la fórmula de Dalmau es lícita y legítima

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado este miércoles que ve "lícita" y "legítima" la fórmula de que, en caso de que se reedite el pacto del Botánico, ocupe la presidencia de la Generalitat el partido que más consenso genere y no el más votado, como ha afirmado Rubén Martínez Dalmau.

La vicepresidenta ha recordado que últimamente, y gracias a que no hay mayorías absolutas en España, ya se han dado varios casos, como el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en que las mayorías parlamentarias son las que establecen quién gobierna.

Oltra ha señalado en los pasillos de Les Corts Valencianes que las declaraciones de Rubén Martínez Dalmau han sido una explicación por parte de este profesor de Derecho Constitucional de "cómo funciona el sistema parlamentario".

A la pregunta de si esa opción sería lícita, la también coportavoz de Compromís ha indicado que "todas las fórmulas democráticas son lícitas", porque "lo que no es lícito es contravenir el ordenamiento jurídico", y todo aquello que "democráticamente tiene apoyo es legítimo y es lícito".

En su opinión, "no es una cuestión de listas más votadas, sino de quién tiene los respaldos y consensos parlamentarios, eso es lo que dice nuestro sistema democrático".

No obstante, ha pedido no sacar "más punta a estas cuestiones", pues "no es el momento político" para aventurar "especulaciones" sobre la futura presidencia de la Generalitat, ya que por ejemplo en su caso ni siquiera es formalmente la candidata de Compromís a ese cargo.

"Obviamente, si finalmente soy candidata y si finalmente me presento a encabezar la candidatura de Compromís a la presidencia de la Generalitat, me presentaré para querer ser presidenta, no voy a presentarme para no querer serlo", ha manifestado, al tiempo que ha añadido: "Eso es algo que ya se verá".