La oposición ve falsas expectativas y poca concreción en el Plan de Migración

Uno de los puntos del día del pleno municipal del jueves incluye el debate sobre el Plan de Migración que la edil Neus Fabregas avanzó ayer en la SER.

Y que saldrá adelante con los votos a favor del gobierno tripartito porque la oposición no lo ve claro. El portavoz del grupo Popular, Cristobal Grau, explica en la SER, que su formación votará en contra porque este nuevo plan no no está dentro del marco legislativo de la materia y porque para que funcione tiene que tener asignada una partida de gasto que no se ha previsto. Además, a esto, dice Grau, se suma la falta de credibilidad de la edil Fábregas a la hora de gestionar recursos públicos, como se ha demostrado, a su juicio, en la gestión del futuro centro de Ayora, en el de Rocafort y en las acusaciones de violencia policial hacia los agentes que patrullan la ciudad.

Ciudadanos también votará en contra. La portavoz de la formación, Amparo Picó, explica que no se pueden crear falsas expectativas a los migrantes cuando se está hablando de un documento puramente simbólico, el de vecindad, porque no está validado por el Ministerio de Interior que es quien tiene la competencia en materia de regularizar su situación. Picó tampoco entiende que se hable de ubicar a los manteros en un espacio de la ciudad porque supondría hacer competencia desleal contra el pequeño comercio.