El Celta activa el plan B

El Celta ya ha activado el plan B para buscar un sustituto para Antonio Mohamed. Salvo sorpresa el sábado el técnico del Celta tiene las horas contadas en Vigo.

Al entrenador del Celta apenas le queda una vida. Y aunque, de momento, seguirá hasta el próximo sábado, parece complicado que pueda continuar al frente del Real Club Celta. Ya no se trata solo de un tema de resultados.

¿La victoria salvaría su continuidad? Parece difícil porque el problema es la sensación que transmite el equipo. Un Celta perdido y desorientado que no sabe a qué juega. El técnico ha recibido sonoras pitadas en Balaídos y en la directiva se ha acabado la paciencia.

La búsqueda de entrenador ya está activada y han sondeado a varios hombres. Uno de los favoritos es Oscar García Yunyent, que en su día dijo no al Celta pero al que han vuelto a tantear y no ha sido el único. Paco Jémez que coincidió con Miñambres en el Rayo Vallecano también está en la lista de hombres a los que se ha sondeado. Otro de los que gusta aunque no se han confirmado los contactos es Fran Escribá.