Cuando el Newpunk se hace incompatible al Amores de Barra de EBS

Los estilos musicales no están reñidos o sí. Es lo que sucede en este choque de estilos con un músico tan polivalente como Kaixo Sama; un vigués que se ha labrado, a base de talento y trabajo, la etiqueta de una de las voces más relevantes del trap español y del newpunk. Por eso había que ver que canción nos proponía para Las Peores Canciones de nuestra vida. Kaixo no nos dejó indiferentes al contextualizar su canción en el hilo musical de un Mercadona y, a partir de ahí, nos cuenta una historia de desamor entre su gusto musical y el Amores de barra de Ella Baila sola que sonaba aterciopeladamente por los altavoces Hacendado. Es innegable que esa canción es tan pegadiza que, desde que Kaixo la propuso, varias veces ha sido tarareada en la redacción de Radio Vigo. El autor del From darkness with love bien se podía atrever a hacernos una versión newpunk del Bar loves de She dances alone.