Lucien Owona no se corta y habla del vestuario

Ha llegado la hora de Lucien Owona. Las lesiones de Esteban Saveljich y Juan Ibiza, dudas para el partido de Granada, le abren las puertas de la titularidad al camerunés, que no aparecía en el once rojiblanco desde la primera jornada, en Cádiz. Se le vio a buen nivel contra Las Palmas y Albacete, pero este sábado visitan a otro grande de la competición y el Almería deberá hacer “muchas cosas bien”, si quiere puntuar en Los Cármenes. Ha renacido el Granada de la mano de Diego Martínez, si bien Fran Fernández también ha cambiado radicalmente la cara y el rendimiento del equipo respecto a la Liga anterior. Owona no esconde que el punto fuerte es la sintonía entre compañeros, algo que no ocurrió el año pasado: “Esta temporada estamos más unidos, porque después de los entrenamientos intentamos ir a comer y estar juntos. Es una de las claves del buen momento del Almería. Respecto al año pasado, cuando los marcadores no van bien, cada uno intenta mirar por lo suyo...”. Sin pelos en la lengua el defensa rojiblanco.

Afición

Medio millar de aficionados almerienses estarán en Los Cármenes y los jugadores son conscientes de que no pueden fallar. Owona ha vivido situaciones límite y considera que ha llegado el momento de disfrutar: “Es importante que la afición nos acompañe en los partidos, porque incluso en la derrota, ven que el equipo da la cara. Queremos darle una alegría en Granada, se nota que está orgullosa de nosotros”. El camerunés reconoce que el Almería debe salir más enchufado en sus desplazamientos si quiere volver a ganar como en Soria: “Fuera de casa nos cuesta, sobre todo en el inicio. Siempre es difícil por el público, el ambiente, los hombres de negro -en referencia a los árbitros-, hay que competir al límite o pasa factura”.

Atractivo

El Granada, pese a caer en Alcorcón, es uno de los conjuntos más en forma de la categoría. Owona apunta al once titular, mientras que Saveljich e Ibiza tratan de recuperarse, y Trujillo espera su oportunidad. Nadie quiere perderse un choque como el de este sábado: “Son encuentros que todos quieren jugar, pero el equipo está por encima de cualquier jugador y queremos ir sumando para acabar la primera vuelta con margen”. Máximo respeto a un Granada que solo cedió dos puntos en casa frente al Lugo (1-1). Siempre ha marcado ante su afición y con 20 puntos es serio candidato al ascenso a Primera: “Es una Liga tan difícil que visitamos al Granada en uno de los partidos que gusta jugar. Creo que tienen potencial suficiente como para acabar la temporada en la zona de arriba”, finalizó el defensa rojiblanco.