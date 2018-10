Arranca el juicio por el cuádruple crimen de Pioz

La Audiencia Provincial de Guadalajara acoge desde hoy el juicio por uno de los hechos más macabros ocurridos en la historia de la provincia, el cuádruple crimen de Pioz.

En el banquillo se sienta el joven brasileño Patrick Nogueira, de 22 años, acusado de matar y descuartizar a sus tíos, Marcos y Janaina, y a los dos hijos menores de estos que apenas tenían 1 y 4 años cuando ocurrieron los hechos, el 17 de agosto de 2016 en un chalé de una urbanización de Pioz. Los cuerpos, degollados y metidos en varias bolsas de basura, fueron localizadas un mes después por el olor nauseabundo que emanaba de la vivienda.

Peticiones

El Ministerio Fiscal califica los hechos como 4 asesinatos y solicitará un total de 40 años de prisión por los asesinatos de los tíos y dos penas de prisión permanente revisable por los menores de edad. El fiscal jefe de Castilla la Mancha, José Martínez Jiménez, considera que no existió ninguna circunstancia modificativa de su responsabilidad penal. "Aunque parezca incomprensible, no hay en el dictamen de los forenses alteración mental alguna que pudiera disminuir la responsabilidad. Actuó fríamente y con plena conciencia y voluntad de lo que hacía".

Hasta el momento no se ha despejado la principal incógnita, por qué cometió el crimen. "Es el acusado el que tiene que explicar por qué actuó de esa manera", asegura Martínez. "Pero esto no es extraño porque las periciales forenses nos hablan de un psicópta claro, egocéntrico, nada empático, insensible, que no necesita un móvil para actuar. Además, tiene una gran probabilidad de reiteración delictiva".

La defensa del acusado considera los hechos como dos delitos de asesinato respecto a los menores y dos de homicidio en el caso de los padres con la eximente incompleta de trastorno mental transitorio y atenuantes de arrebato y confesión. La acusación particular, ejercida por la familia de Marcos y la de Janaina, considera que hubo 4 delitos de asesinato con la agravante de abuso de confianza.

Declaración acusado

El proceso comenzará a las 09,00 horas con la elección de Tribunal del Jurado, posteriormente se leerán los escritos de calificación provisionales y, tras ello, comenzará la declaración del acusado, uno de los momentos más esperados de este juicio que ha despertado gran interés mediático.

El miércoles comenzarán las declaraciones de testigos, hasta 31, y posteriormente llegará el turno de las testificales de los agentes de policía judicial, peritos, médicos forenses y el resto de especialistas. Según el organigrama previsto por la Audiencia Provincial de Guadalajara, el juicio se prolongará hasta el lunes o martes de la próxima semana.