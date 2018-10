Ayer se presentó la rehabilitación y reforma del Hotel Riu Palace Oasis de Maspalomas, que ha quedado genial por cierto, para un turismo excelente y de alto poder adquisitivo. Se mantiene el espíritu de viejo hotel y con aires de vanguardia. Un Hotel de calidad para un sitio fantástico, como es la zona-emblema del turismo en Gran Canaria, es decir el Oasis de las Dunas.

A nadie se le esconde el viacrucis porque el que ha tenido que pasar Riu, primera empresa del sector en España y una de las más importantes del mundo con más de 100 hoteles, referencia por su experiencia que transforma en calidad de servicio y gastronomía.

Pero esta empresa Mallorquina de los hermanos Carmen y luis , muy unidos desde hace mucho a Canarias por muchas razones, con 16 hoteles en Canarias, 50 en el Caribe y con otros muchos por todo el mundo, a punto de abrir en Madrid, con hoteles en Londres, New York, entre otras latitudes, pero esta familia digo, quiere pasar página, trabajar en positivo y mirar hacia delante, de ahí que ayer celebraran por todo lo alto la reapertura del hotel que también es emblema de la empresa. Han mantenido y aumentado el jardín de palmeras y ha actualizado el hotel para una zona sensible de Gran Canaria.

Que si bien de Interés Cultural como sitio histórico porque pasó Colón, que si el primer proyecto era demasiado impactante, que sin duda ha mejorado, pero vamos, piedra tras piedra en el camino, que se han podido superar aunque la espera haya sido de 6 años. No parece razonable que se sea tan laxo para algunos y tan rigurosos para otros, que aquí nos conocemos todos.

En Gran Canaria están paralizados desde hace una década y hasta la actualidad unos 10 proyectos de gran calidad en suelo clasificado en zona urbana y la mayoría de ellos, por no decir todos, por los pleitos que se meten los empresarios, unos más que otros, y claro donde las dan las toman. Si me buscas las cosquillas a mí en un sitio, te las devuelvo en el otro. Y así no saldrá en muchos años proyectos que mejorarían la marca de nuestro destino.

Sin un pacto no escrito sino de facto entre ellos, no habrá solución. Y de los tribunales ya se sabe, tengas pleitos y los ganes.