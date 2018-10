Raúl Fernández: "Si ganamos en Mallorca nos dará confianza"

El guardameta vasco Raúl Fernández reconoció que después de tres partidos sin lograr ganar "teníamos ganas de conseguir la victoria”, algo que “nos vino muy bien, más que por las sensaciones, por los puntos”. A pesar de ello, no esconde que “necesitamos ser muy regulares en Segunda y que la racha positiva dure mucho tiempo".

Entiende que la clave fuera de casa pasa por “mejorar nuestro margen; tenemos que ir a más”. Por el “resultado ante el Almería, por la forma en que se hicieron las cosas, puede ser nuestra referencia” para cambiar las cosas y mejorar. El Mallorca, al que se visitará este próximo sábado “está a tres puntos”, por lo que “esperamos un campo complicado”, pero el equipo “va a estar metido para ganar", aseguró.

Recordó que en estas diez primeras jornadas “hemos ganado cinco partidos”, un balance “bastante positivo”. Recuerda que “hay mucha gente y míster nuevo”, por lo que “hay que amoldarse”. El margen de mejora “todavía es grande” puesto que fuera de casa “nos han hecho bastantes ocasiones”. Es por ello que “tenemos que mejorar eso; soy optimista y estoy seguro de que estaremos arriba” y luego “veremos dónde acabamos".

Tirando la vista atrás explica que el partido contra el Alcorcón “no fue tan mal encuentro” y “no me fui mal a casa”, porque “tuvimos ocasiones”, mientras que ante el Almería “fue duro para todos” y “un golpe para darnos cuenta que esto es Segunda”. Opina que “cuando te pones detrás en el marcador, en esta categoría, es complicado remontar".

"Los que nos beneficiamos de ganar somos nosotros mismos”, continuó, por lo que “si ganamos en Mallorca luego jugaremos otro partido como contra el Málaga en casa, ante otro rival directo” como es el Deportivo”, subrayó. Lo que quieren en la plantilla amarilla es “demostrar que estamos preparados para este reto” ya que “si ganamos en Mallorca nos dará confianza para lo que viene".

En lo personal “percibo que están contentos conmigo” pero “no quiero distraerme; mi camino son 42 jornadas”, aunque “cuando estás bien, con confianza, eso es gasolina para seguir empujando, creciendo, para trabajar duro", añadió un meta que no se pudo entrenar con sus compañeros porque "tuve una caída en una caída” en el entreno del martes, pero “no es nada importante” pero es lo que “tiene ser por portero, que algunas caídas no son tan buenas como otras", relató. "Estoy contento” ya que “aunque no fue fácil venir aquí, en Las Palmas he vuelto a sentirme portero de nuevo. Todavía tengo margen de mejora y puedo seguir creciendo como portero; voy a seguir peleando para ello", matizó.

A nivel grupal “estamos trabajando bien y creo que es el camino que debemos seguir”, reseñando que los suplentes “están con ilusión y trabajan duro” puesto que “todos saben que cuando llegue una oportunidad no la pueden perder”, por lo que viendo lo fuerte que están los suplentes, los titulares “no debemos darle motivos al míster para que haga cambios".