¿Qué anticonceptivo me viene mejor?

“Dentro de todas las decisiones a las que se enfrenta una pareja, antes o después surge la conversación alrededor de los anticonceptivos. Una conversación que abre la intimidad de las pacientes en las consultas de los profesionales de la salud. Quizá en primer lugar, para tratar de dar respuesta a ese interrogante sobre qué método elegir”, explica Miriam Sobrino, matrona y sexóloga del Hospital Rey Juan Carlos.

Entre las preguntas que se debe hacer la mujer están si hay algún problema de salud, el consumo tabaco (que está contraindicado para algunos sistemas), si se quiere un método independiente del momento de la relación coital, se necesita protección ante Infección de Transmisión Sexual o si no se quiere un embarazo ahora, de ninguna forma, o sólo quiere retrasar un poco.

“Quizá demasiadas cuestiones y quizá también una gran oferta de posibilidades anticonceptivas ante las que podemos desorientarnos; por ello es interesante que todas las mujeres conozcan la posibilidad de acudir a los servicios de salud, donde las profesionales, la matrona entre ellas, a través de un asesoramiento personalizado les acompaña en la elección de su método anticonceptivo”, recomienda.

Además Sobrino recuerda un punto importante. “Resulta interesante detenernos en la idea de que la erótica es aconceptiva excepto en una práctica: la penetración pene-vagina. Y que un método anticonceptivo es cualquier acción planificada que pretende evitar las posibilidades de un embarazo en la práctica de la penetración pene-vagina”.

En septiembre de este año, la Sociedad Española de Contracepción presentó la Encuesta Nacional sobre anticoncepción realizada por el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de esta misma entidad. “Dentro de sus conclusiones encontramos como los métodos de larga duración como el DIU o el Implante subdérmico, siendo métodos muy eficaces, muy seguros y bien tolerados por las mujeres, casi la mitad de las entrevistadas dice que no le informaron sobre esta posibilidad anticonceptiva”, explica. El 38% de las mujeres de entre 25 a 34 años ha recurrido en alguna ocasión al uso de la anticoncepción de urgencia. “Lo que nos hace volver al principio, a pensar en esa conversación alrededor de la anticoncepción y una manera planificada de gestionarnos en el uso de los métodos”, analiza.

El preservativo es el método más empleado (29.6%) . “Un uso que no siempre es consistente o en todas las relaciones con penetración, ni siempre es correcto pues debe usarse desde el principio de la penetración.

“Por lo tanto, volviendo a la pregunta que nos ocupa no se trata tanto de qué método elegir en base a cuál es el mejor sino pensar en nuestros hábitos de vida, nosotras, nuestras parejas y preguntarnos por qué usos se acercan más a nuestras necesidades y realidad”, apunta y explica, por ejemplo, que “si soy una persona muy despistada y olvidadiza quizá la píldora diaria no encaje mucho”.

“Si hay un método como el preservativo, altamente eficaz para la prevención de embarazos y de ITS, pero no hago un uso correcto ni consistente del mismo quizá no sea el mejor método para mí”, añade.