El PSOE confirma como candidatos a sus principales alcaldes

El Partido Socialista sigue perfilando su estrategia electoral de cara a los comicios locales y autonómicos del año que viene y una de las cuestiones más relevantes, la del candidato a la alcaldía, ya está solventada en la mayoría de grandes municipios del sur de Madrid. La Comisión Regional de Garantías Electorales del PSOE ha designado a los alcaldes de Fuenlabrada, Leganés, Getafe y Valdemoro como candidatos.

Se trata no obstante de una decisión que entra dentro de la normalidad toda vez que los estatutos socialistas contemplan que si un alcalde expresa su deseo de presentarse a las elecciones se autorizará su candidatura, siempre que no existan circunstancias especiales o la oposición de más de la mitad de su propia agrupación. Por tanto Javier Ayala, Santiago Llorente, Sara Hernández y Serafín Faraldos no tendrán que pasar por ningún proceso de primarias.

Sin embargo el partido debe determinar todavía quién será el cabeza de lista en otras localidades como Parla, donde el PSOE perdió la alcaldía en 2015. Actualmente la portavoz del grupo es Cristina Vélez, candidata hace tres años, si bien todo apunta a que el secretario general Ramón Jurado se perfilará como candidato, a la espera no obstante de que pudiera haber más militantes en un posible proceso de primarias.

