Casimiro: "Tremendo partido el que ganamos"

El entrenador del Unicaja Luis Casimiro, indicó sobre el partido ante el Unics Kazan, que acabó con victoria cajista por 82-80, que "tremendo partido el que ganamos. Partido duro con muchísimas cosas y algunas a favor y otras en contra que fuimos capaces de sacar merced a una gran mentalidad para afrontar todos los minutos. Ellos cambiaron todas las faltas que podían hacer por no dejarnos tirar de dos, ahí no estuvimos acertados porque tiene un físico espectacular. Hicimos un muy buen uso de la línea de tres puntos y pudimos estar arriba. Si no dominas el rebote, cogen 16 rebotes de ataque media, no estás eficaz desde los dos puntos y encima ganas es que es tremendo el partido que jugamos en otras facetas del juego como la defensa y salir de nuestras áreas de juego, para encontrar formas de anotar. Es para estar muy satisfecho porque el equipo ganó sin hacer las cosas bonitas. Otros partidos nos divertimos todos y este fue un partido de sufrimiento. Estos también hay que saberlos competir. Dio muestras el equipo de que sabemos competir estos partidos. Había que competir motivado contra un equipo que no había perdido para ganar. Creo que es mucho más importante en la segunda fase, pero estábamos motivados igualmente. Ganar de esta manera te da un estado de confianza que te dice que no siempre jugando fácil se gana. Trabajar así los partidos te da mucha confianza".

El técnico del conjunto ruso Dimitrios Prifti, dijo que fue "un partido muy duro, con prórroga, estresante para todos. Felicito al Unicaja por su victoria, siempre que jugábamos con nuestros jugadores grandes con Morgan y Ndour fuimos competitivos. Ellos tuvieron faltas y los echamos en falta en la prórroga. Tuvimos problemas serios con los rebotes defensivos en la segunda parte, capturamos 20 rebotes en la segunda parte, pero tuvimos problemas. Fuimos muy malos en el tiro de tres y finalmente el partido se decidió por unos detalles y el que los tuvo a su favor ganó el partido".